Литва продлевает запрет на транзит товаров в РФ до 2027 года
Литва продлевает временные ограничения на транзит определенных товаров через страну, чтобы предотвратить их использование в военных целях и укрепить безопасность региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания LRT.
Продление ограничений на транзит
Власти Литвы приняли решение продлить до 2 января 2027 года временные ограничения на транзит автотранспортом определенных товаров двойного назначения.
Эти меры направлены на предотвращение их возможного использования в вооруженном конфликте против Украины и на усиление безопасности всей Европы.
Причины продления
По данным Минэкономики Литвы, введенные ранее ограничения уже помогли сократить потоки товаров в Россию и Беларусь, однако угроза обхода санкций сохраняется.
Продление мер обеспечивает эффективное применение международных ограничений и снижает риск их нарушения.
Будущие меры контроля
Литва планирует внедрить дополнительные механизмы экспортного контроля для товаров с высоким уровнем риска, следуя нормам Европейского Союза.
Эти шаги позволят усилить мониторинг и предотвратить несанкционированное использование стратегических товаров.
Продление временных ограничений подтверждает стратегический подход Литвы к обеспечению безопасности и соблюдению международных санкций, а также демонстрирует готовность страны адаптировать меры контроля в ответ на изменяющиеся угрозы.
Напоминаем, что Литва объявила о создании нового военного полигона в районе Сувалкского коридора. Полигон бригадного масштаба станет важным элементом укрепления оборонных возможностей страны и НАТО на уязвимой границе с Беларусью.
Отметим, что правительство Литвы объявило чрезвычайное положение по всей стране из-за контрабандных метеозондов из Беларуси, представляющих угрозу национальной безопасности.