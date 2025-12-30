Литва продовжує заборону на транзит товарів до РФ до 2027 року
Литва продовжує тимчасові обмеження на транзит певних товарів через країну, щоб запобігти їхньому використанню у військових цілях і зміцнити безпеку регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання LRT.
Продовження обмежень на транзит
Влада Литви ухвалила рішення продовжити до 2 січня 2027 року тимчасові обмеження на транзит автотранспортом певних товарів подвійного призначення.
Ці заходи спрямовані на запобігання їхньому можливому використанню у збройному конфлікті проти України та на посилення безпеки всієї Європи.
Причини продовження
За даними Мінекономіки Литви, запроваджені раніше обмеження вже допомогли скоротити потоки товарів у Росію і Білорусь, однак загроза обходу санкцій зберігається.
Продовження заходів забезпечує ефективне застосування міжнародних обмежень і знижує ризик їх порушення.
Майбутні заходи контролю
Литва планує впровадити додаткові механізми експортного контролю для товарів з високим рівнем ризику, дотримуючись норм Європейського Союзу.
Ці кроки дадуть змогу посилити моніторинг і запобігти несанкціонованому використанню стратегічних товарів.
Продовження тимчасових обмежень підтверджує стратегічний підхід Литви до забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, а також демонструє готовність країни адаптувати заходи контролю у відповідь на мінливі загрози.
Нагадуємо, що Литва оголосила про створення нового військового полігону в районі Сувалкського коридору. Полігон бригадного масштабу стане важливим елементом зміцнення оборонних можливостей країни та НАТО на вразливому кордоні з Білоруссю.
Зазначимо, що уряд Литви оголосив надзвичайний стан по всій країні через контрабандні метеозонди з Білорусі, що становлять загрозу національній безпеці.