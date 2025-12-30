ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Литва продовжує заборону на транзит товарів до РФ до 2027 року

Литва, Вівторок 30 грудня 2025 04:55
UA EN RU
Литва продовжує заборону на транзит товарів до РФ до 2027 року Фото: прикордонники Литви (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Литва продовжує тимчасові обмеження на транзит певних товарів через країну, щоб запобігти їхньому використанню у військових цілях і зміцнити безпеку регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання LRT.

Продовження обмежень на транзит

Влада Литви ухвалила рішення продовжити до 2 січня 2027 року тимчасові обмеження на транзит автотранспортом певних товарів подвійного призначення.

Ці заходи спрямовані на запобігання їхньому можливому використанню у збройному конфлікті проти України та на посилення безпеки всієї Європи.

Причини продовження

За даними Мінекономіки Литви, запроваджені раніше обмеження вже допомогли скоротити потоки товарів у Росію і Білорусь, однак загроза обходу санкцій зберігається.

Продовження заходів забезпечує ефективне застосування міжнародних обмежень і знижує ризик їх порушення.

Майбутні заходи контролю

Литва планує впровадити додаткові механізми експортного контролю для товарів з високим рівнем ризику, дотримуючись норм Європейського Союзу.

Ці кроки дадуть змогу посилити моніторинг і запобігти несанкціонованому використанню стратегічних товарів.

Продовження тимчасових обмежень підтверджує стратегічний підхід Литви до забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, а також демонструє готовність країни адаптувати заходи контролю у відповідь на мінливі загрози.

Нагадуємо, що Литва оголосила про створення нового військового полігону в районі Сувалкського коридору. Полігон бригадного масштабу стане важливим елементом зміцнення оборонних можливостей країни та НАТО на вразливому кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, що уряд Литви оголосив надзвичайний стан по всій країні через контрабандні метеозонди з Білорусі, що становлять загрозу національній безпеці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Литва Російська Федерація
Новини
Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях
Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну