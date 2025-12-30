Литва продовжує заборону на транзит товарів до РФ до 2027 року

Литва продовжує тимчасові обмеження на транзит певних товарів через країну, щоб запобігти їхньому використанню у військових цілях і зміцнити безпеку регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання LRT .

Продовження обмежень на транзит

Влада Литви ухвалила рішення продовжити до 2 січня 2027 року тимчасові обмеження на транзит автотранспортом певних товарів подвійного призначення.

Ці заходи спрямовані на запобігання їхньому можливому використанню у збройному конфлікті проти України та на посилення безпеки всієї Європи.

Причини продовження

За даними Мінекономіки Литви, запроваджені раніше обмеження вже допомогли скоротити потоки товарів у Росію і Білорусь, однак загроза обходу санкцій зберігається.

Продовження заходів забезпечує ефективне застосування міжнародних обмежень і знижує ризик їх порушення.

Майбутні заходи контролю

Литва планує впровадити додаткові механізми експортного контролю для товарів з високим рівнем ризику, дотримуючись норм Європейського Союзу.

Ці кроки дадуть змогу посилити моніторинг і запобігти несанкціонованому використанню стратегічних товарів.

Продовження тимчасових обмежень підтверджує стратегічний підхід Литви до забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, а також демонструє готовність країни адаптувати заходи контролю у відповідь на мінливі загрози.