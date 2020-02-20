США залишаються прихильними Кримської декларації Помпео

Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Америка не визнає претензії Росії на суверенітет анексованого Криму

Посольство США в Україні річницю початку анексії Криму заявило, що Сполучені Штати залишаються прихильними Кримської декларації державного секретаря Майка Помпео, яка не визнає анексію півострова Росією. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві в Facebook.

Повідомляється, що США не визнає претензії Кремля на суверенітет над анексованим Кримом.

"Кримська декларація держсекретаря Помпео залишається незмінною лінією політики США: ми не визнаємо і не будемо визнавати претензії Кремля на суверенітет над захопленою силою територією всупереч міжнародному праву. Крим - це Україна", - повідомили в посольстві США.

Нагадаємо, 25 липня 2018 року Помпео виступив із заявою, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України.

Раніше РБК-Україна писало, що Великобританія виступила в підтримку територіальної цілісності України. Як зазначили в британському посольстві в Україні, Британія не забула про спроби РФ змінити межі Європи.