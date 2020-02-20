Україна вимагає від Росії негайного припинення вогню на Донбасі, - МЗС

Фото: МЗС (УНІАН)

Сьогодні минає 6 років з початку збройної агресії Російської Федерації проти України

Україна вимагає від Росії приступити до безумовного виконання власних зобов’язань, як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих в рамках міжнародних форматі. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій на сторінці відомства у Facebook.

Зазначимо, сьогодні минає 6 років з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

"20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, підірвавши мир та безпеку на континенті. Своїми протиправними діями Росія порушила основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються міжнародні відносини у сучасному світі і які є основою для підтримки миру і стабільності – принципи незастосування сили чи погрози силою, поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, а також непорушності кордонів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також зазначили, що наслідки вчиненого Росією міжнародного злочину трагічні – окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйони внутрішньо переміщених та мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини.

Росія також ігнорує свої міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. Вже сам прояв української ідентичності є тяжким злочином в очах окупантів. Репресій зазнає корінний народ Криму - кримські татари

"Вимагаємо від Росії приступити до безумовного виконання власних зобов’язань як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих в рамках міжнародних форматів", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, Великобританія в річницю початку анексії Криму Російською Федерацією виступила на підтримку територіальної цілісності України.

Також повідомлялося, що Генасамблея ООН сьогодні розгляне питання збереження територіальної цілісності України.