В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
В Германии считают, что последний поворот президента США Дональда Трампа к России является результатом сильного внутриполитического давления. Скоро в США пройдут промежуточные выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса на конференции работодателей в Берлине, передает DPA.
Писториус о "дизельном соглашении"
Трамп "прижат спиной к стене", поскольку до промежуточных выборов осталось всего несколько недель, говорит немецкий министр.
Писториус уверен, что каждый раз, когда лидеры испытывают давление у себя дома, они ищут выход во внешней политике. По его мнению, подобные факты в истории уже бывали.
Однако он отметил, что шаг Трампа будет иметь обратный эффект.
Промежуточные выборы в США
3 ноября избиратели США изберут всю Палату представителей и треть Сената.
Опросы утверждают, что демократы, вероятно, одержат победу в Палате представителей. Однако контроль над Сенатом пока не определен.
Напомним, что Республиканская партия, в которую входит Трамп, сейчас имеет большинство в обеих палатах Конгресса.
Если демократы получат контроль над этими ветвями власти, то президентские полномочия Трампа, вероятно, будут существенно ограничены.
Ранее РБК-Украина писало, что 9 октября Трамп объявил о соглашении на поставку сотен тысяч тонн дизельного топлива из России. Он сделал это заявление после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили украинским чиновникам, что дизельное соглашение США и РФ - попытка вернуть страну-агрессора к мирным переговорам.