Генасамблея ООН сьогодні розгляне питання збереження територіальної цілісності України

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Початок дебатів о 17:00 за київським часом

Пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН з пункту порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України" відбудеться сьогодні, 20 лютого. Про це, написав речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, "якщо засідання Радбезу у вівторок було сфокусоване більше на безпеці, то в ГА ми очікуємо багатосторонньої дискусії".

"Україна хоче приділити увагу широкому спектру проблем на територіях, які окупувала Російська Федерація: політичних, безпекових, гуманітарних, економічних, соціальних та культурних. Мова йтиме як про Донбас, так і про Крим. Маємо близько 30 спікерів", - написав Ніколенко.

Дипломат також зазначив, що від початку російської агресії в 2014 році у Генеральній Асамблеї ООН були схвалені сім важливих резолюцій: про територіальну цілісність України, про захист прав людини на Кримському півострові, а також про проблему мілітаризації частин Чорного та Азовського морів.

"Фактично, на сьогодні, ООН та її Генасамблея залишаються ключовим міжнародним майданчиком, на якому послідовно порушується питання Криму. Плануємо й надалі використовувати інструменти ООН у контексті зусиль з деокупації українських територій. Початок дебатів о 17:00 за київським часом", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував, що наприкінці лютого здійснить робочий візит до США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Пристайко також планує відвідати Держдепартамент та Конгрес США.

Як писало РБК-Україна, 18 лютого у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з річницею підписання мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. Засідання Радбезу ООН було скликано Російською Федерацією.