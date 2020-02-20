ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Великобританія у річницю початку анексії закликала Росію піти з Криму

Новини » Політика     20.02.2020 - 12:03
Великобританія у річницю початку анексії закликала Росію піти з Криму
Фото: Мелінда Сіммонс (gov.uk/government)

За словами Мелінди Сіммонс, Великобританія не забула про спроби РФ змінити кордони Європи

Великобританія в річницю початку анексії Криму Російською Федерацією виступила на підтримку територіальної цілісності України. Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, йдеться в повідомленні прес-служби посольства на сторінці в Facebook.

За її словами, "Великобританія не забула про спроби РФ змінити кордони Європи".

"6 років тому Росія почала свою незаконну анексію АР Крим. Великобританія не забула про її спроби змінити межі Європи і ніколи не визнає цього кричущого порушення міжнародного права. Закликаємо Росію припинити свій незаконний контроль над Кримом", - йдеться в заяві Сіммонс.

Нагадаємо, країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що Генасамблея ООН сьогодні розгляне питання збереження територіальної цілісності України.

Зазначимо, Мелінда Сіммонс раніше заявила, що Україна і Великбританія через рік почнуть візові переговори.

Також вона анонсувала торгові переговори після візових.

У Британії представили нову міграційну систему В РФ і окупованому Криму утримують понад сотню українців і кримських татар, - Кислиця
Новини України КримКримВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся