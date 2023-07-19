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Литва собирает коалицию по разминированию Украины

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Среда 19 июля 2023 01:45
Литва собирает коалицию по разминированию Украины Фото: министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во время вчерашней встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас призвал страны присоединиться к инициативе по обучению украинских саперов, а также передаче нам необходимого оборудования.

"Коалиция собирается по принципу "научи и оснасти", который использовался в учебной помощи украинцам, которую проводила Литва с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а в скором времени - Данией. Мы приглашаем другие страны присоединиться к нам со своими инструкторами и оборудованием", - сказал министр.

Разминирование Украины

Проблема разминирования Украины становится все острее, ведь РФ продолжает обстреливать территории, загрязняя их минами. К тому же большую проблему минные поля составляют во время контрнаступления.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина начинает новую государственную политику гуманитарного разминирования территорий. Планируется создать коалицию, которая поможет решить эту проблему.

Известно, что МИД Украины общался по этому вопросу с Австрией, а в Хорватии в октябре состоится конференция, посвященная разминированию Украины.

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