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Литва оголосила надзвичайний стан через наплив нелегалів з Білорусі

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Вільнюс, П'ятниця 02 липня 2021 19:34
Литва оголосила надзвичайний стан через наплив нелегалів з Білорусі Фото: Литва оголосила надзвичайний стан через наплив нелегалів з Білорусі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Литви оголосив надзвичайний стан в країні на державному рівні. Рішення було прийнято у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Литви Віталія Дмитрієва, мігрантів, які незаконно перетинають кордон Литви з Білоруссю, може бути і більше ніж 150 осіб щодня.

Він додав, що іноземців зараз розселяють у наметовому містечку в центрі реєстрації іноземців у Пабраді, а також у школі прикордонників, на заставах.

Нагадаємо, що 2 червня у зв'язку зі зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.

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