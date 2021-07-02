Литва оголосила надзвичайний стан через наплив нелегалів з Білорусі

Уряд Литви оголосив надзвичайний стан в країні на державному рівні. Рішення було прийнято у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi .

За словами заступника міністра внутрішніх справ Литви Віталія Дмитрієва, мігрантів, які незаконно перетинають кордон Литви з Білоруссю, може бути і більше ніж 150 осіб щодня.

Він додав, що іноземців зараз розселяють у наметовому містечку в центрі реєстрації іноземців у Пабраді, а також у школі прикордонників, на заставах.