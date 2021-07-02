ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко про потік нелегалів до Литви: ми більше не будемо тримати тих, кого ви гнобили

Новость на русском →
Мінськ, П'ятниця 02 липня 2021 21:38
Лукашенко про потік нелегалів до Литви: ми більше не будемо тримати тих, кого ви гнобили Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде тримати у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белт".

"Я чесно сказав, що ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил в результаті ваших санкцій. І, розумієте, ніхто не знає, що відбувається в Литві і на кордоні, це просто факт", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Додамо, що 2 червня у зв'язку зі зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко нелегалы Білорусь
NEWS
"Банальний чорнушний міф": у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка
"Банальний чорнушний міф": у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні