Фінляндія направить до Литви і Латвії допомогу для патрулювання кордону з Білоруссю
Фінляндія направить додаткову допомогу в Литву і Латвія для посилення контролю на кордоні з Білоруссю. Зокрема, будуть направлені чотири співробітники прикордонної служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Крім двох патрулів, 14 липня буде відправлено також транспортний засіб.
Операція триватиме до 1 грудня.
Нагадаємо, 2 липня уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.
Потім Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не триматиме у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.
Крім того, у зв'язку із зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.
Додамо, що Естонія планує направити до Литви прикордонників і обладнання для допомоги в патрулюванні кордону країни з Білоруссю.