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Фінляндія направить до Литви і Латвії допомогу для патрулювання кордону з Білоруссю

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Вівторок 06 липня 2021 14:37
Фінляндія направить до Литви і Латвії допомогу для патрулювання кордону з Білоруссю Фото: Фінляндія направить в Литву і Латвію допомогу для патрулювання кордону з Білоруссю (flickr.com//liisaj)
Автор: РБК-Україна

Фінляндія направить додаткову допомогу в Литву і Латвія для посилення контролю на кордоні з Білоруссю. Зокрема, будуть направлені чотири співробітники прикордонної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Крім двох патрулів, 14 липня буде відправлено також транспортний засіб.

Операція триватиме до 1 грудня.

Нагадаємо, 2 липня уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Потім Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не триматиме у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.

Крім того, у зв'язку із зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.

Додамо, що Естонія планує направити до Литви прикордонників і обладнання для допомоги в патрулюванні кордону країни з Білоруссю.

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