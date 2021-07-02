ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Frontex буде охороняти кордон Литви з Білорусією

Новость на русском →
Литва, П'ятниця 02 липня 2021 10:11
Frontex буде охороняти кордон Литви з Білорусією Фото: Frontex буде охороняти кордон Литви з Білорусією (facebook.com/frontex)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 червня співробітники Frontex почнуть охороняти кордон Литви з Білоруссю. Французькі, угорські та німецькі прикордонники працюватимуть на прикордонних дільницях Капчямєстіса і Друскінінкай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BNS.

Як зазначають в агентстві, представників корпусу Frontex з часом побільшає. Вже в цьому місяці разом із литовськими прикордонниками на кордоні з Білоруссю їх буде працювати 30.

За інформацією BNS, вони приїдуть до Литви зі своєю екіпіровкою, зброєю, транспортними засобами.

"Така допомога Frontex знадобилася Литві останнім часом у зв'язку з помітним зростанням випадків, коли з Білорусі до Литви намагаються потрапити нелегальні мігранти", - пояснили в агентстві.

Відомо, що у Литву з Білорусі цього року намагалися потрапити 672 нелегальних мігранти. Це більш ніж у вісім разів ніж минулого року.

У BNS додають, що до завдань Frontex входить допомога державам-членам у тих випадках, коли поблизу зовнішніх кордонів співтовариства потрібна оперативно-технічна підтримка, в разі організації спільних операцій з повернення мігрантів.

Нагадаємо, що Естонія планує направити до Литви прикордонників та обладнання для допомоги в патрулюванні кордону країни з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва кордон
NEWS
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні