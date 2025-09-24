ua en ru
Литва продлила временную защиту для украинцев до 2027 года: что изменится для беженцев

Среда 24 сентября 2025 17:22
Литва продлила временную защиту для украинцев до 2027 года: что изменится для беженцев Срок временной защиты для украинцев в Литве продлили до 2027 года (фото: Getty images)
Автор: Василина Копытко

Литва продлила действие временной защиты для украинцев, бежавших от войны, еще на год - до 4 марта 2027 года. Ранее защита действовала до марта 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Срок действия временной защиты

Правительство Литвы продлило временную защиту для украинцев еще на год - до 4 марта 2027 года.

"ЕС продлил срок действия временной защиты до 2027 года, и Литва синхронизирует свое решение с европейским", - сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.

Права украинцев в Литве и ЕС

Сейчас в Литве временную защиту получили 47,6 тысячи украинцев. Этот статус предоставляет украинцам права на:

  • проживание и трудоустройство;
  • социальную поддержку;
  • медицинскую помощь;
  • обучение детей.

По данным Департамента миграции, ежедневно подают 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство. Сейчас удостоверения действительны до марта следующего года; после нового постановления - еще на год.

Преимущества для украинцев:

  • меньше административной нагрузки на беженцев и сотрудников миграционного департамента;
  • освобождение от обязанности владеть литовским языком для работников и военных беженцев.

Помощь несовершеннолетним, пострадавшим от войны

Литва будет предоставлять медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь детям, принудительно вывезенным в Россию и возвращенным в Украину.

  • ежегодно планируется принимать до 150 несовершеннолетних с сопровождающими лицами;
  • расходы на услуги оцениваются в 400 тыс. евро в год;
  • в 2025 году планируется прием до 30 детей с сопровождающими лицами за счет заемных средств, в дальнейшем - за средства ЕС или другие источники.

Читайте также о том, что Совет Европейского Союза 16 сентября одобрил рекомендации для стран-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса временной защиты для украинцев. В МИД объяснили, что это означает для наших граждан за рубежом.

Ранее мы писали о том, что польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

