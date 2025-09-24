Литва продлила временную защиту для украинцев до 2027 года: что изменится для беженцев
Литва продлила действие временной защиты для украинцев, бежавших от войны, еще на год - до 4 марта 2027 года. Ранее защита действовала до марта 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Срок действия временной защиты
Правительство Литвы продлило временную защиту для украинцев еще на год - до 4 марта 2027 года.
"ЕС продлил срок действия временной защиты до 2027 года, и Литва синхронизирует свое решение с европейским", - сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.
Права украинцев в Литве и ЕС
Сейчас в Литве временную защиту получили 47,6 тысячи украинцев. Этот статус предоставляет украинцам права на:
- проживание и трудоустройство;
- социальную поддержку;
- медицинскую помощь;
- обучение детей.
По данным Департамента миграции, ежедневно подают 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство. Сейчас удостоверения действительны до марта следующего года; после нового постановления - еще на год.
Преимущества для украинцев:
- меньше административной нагрузки на беженцев и сотрудников миграционного департамента;
- освобождение от обязанности владеть литовским языком для работников и военных беженцев.
Помощь несовершеннолетним, пострадавшим от войны
Литва будет предоставлять медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь детям, принудительно вывезенным в Россию и возвращенным в Украину.
- ежегодно планируется принимать до 150 несовершеннолетних с сопровождающими лицами;
- расходы на услуги оцениваются в 400 тыс. евро в год;
- в 2025 году планируется прием до 30 детей с сопровождающими лицами за счет заемных средств, в дальнейшем - за средства ЕС или другие источники.
Читайте также о том, что Совет Европейского Союза 16 сентября одобрил рекомендации для стран-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса временной защиты для украинцев. В МИД объяснили, что это означает для наших граждан за рубежом.
Ранее мы писали о том, что польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2026 года.