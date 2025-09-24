Литва продлила временную защиту для украинцев до 2027 года: что изменится для беженцев

Литва продлила действие временной защиты для украинцев, бежавших от войны, еще на год - до 4 марта 2027 года. Ранее защита действовала до марта 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Срок действия временной защиты

Правительство Литвы продлило временную защиту для украинцев еще на год - до 4 марта 2027 года.

"ЕС продлил срок действия временной защиты до 2027 года, и Литва синхронизирует свое решение с европейским", - сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.

Права украинцев в Литве и ЕС

Сейчас в Литве временную защиту получили 47,6 тысячи украинцев. Этот статус предоставляет украинцам права на:

проживание и трудоустройство;

социальную поддержку;

медицинскую помощь;

обучение детей.

По данным Департамента миграции, ежедневно подают 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство. Сейчас удостоверения действительны до марта следующего года; после нового постановления - еще на год.

Преимущества для украинцев:

меньше административной нагрузки на беженцев и сотрудников миграционного департамента;

освобождение от обязанности владеть литовским языком для работников и военных беженцев.

Помощь несовершеннолетним, пострадавшим от войны

Литва будет предоставлять медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь детям, принудительно вывезенным в Россию и возвращенным в Украину.