Чехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек запропонував уряду Литви допомогу з напливом нелегальних мігрантів. Зокрема, розмістити своїх співробітників поліції на кордоні з Білоруссю.

"Ми підтримуємо Литву, яка зіткнулася з безпрецедентним міграційним викликом, спровокованим безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек запропонував допомогу, включаючи розміщення поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав він.

Нагадаємо, Литва зіткнулася з потоком нелегальних мігрантів з території Білорусі. Білоруський режим спеціально відкрив свій кордон для нелегалів, щоб помститися за санкції з боку ЄС.

Раніше парламент Литви прийняв законопроект, який позбавляє нелегальних мігрантів з Білорусі права свободи пересування.

Крім того, глава литовського МЗС закликав ЄС ввести нові санкції проти Білорусі через наплив нелегалів.