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Волкер анонсував візит в Україну

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 21:10
Волкер анонсував візит в Україну
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер прокоментував вибори в Раду

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер прокоментував вибори у Верховну раду і повідомив про свій візит в Україну на цьому тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волкера у Тwitter.

Так, Волкер привітав народ України з "сильним голосування за реформи".

"З нетерпінням чекаю зустрічей на цьому тижні в Україні", - додав він.

 

Нагадаємо, в минулу неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. На даний момент Центрвиборчком проводить підрахунок голосів і, як очікується, до 5 серпня будуть оголошені переможці.

На даний момент п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для проходження в Раду, долають п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос". Лідером є "Слуга народу" з підтримкою більше 40% виборців.

Крім того, Центрвиборчком уже оприлюднив дані по 58 з 199 мажоритарних округах, де вже визначилися переможці виборів в Раду. У більшості округів також лідирують кандидати від "Слуги народу".

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Новини України Порошенко Зеленський выборыКурт Волкер
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