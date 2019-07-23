ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Литва и Латвия поздравили конкурентные выборы в Раду

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 00:33
Литва и Латвия поздравили конкурентные выборы в Раду
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Главы МИД обеих стран выразили поддержку проведению реформ

Министры иностранных дел Литвы и Латвии отметили, что внеочередные выборы в Верховную раду в Украине прошли свободно и конкурентно. Об этом главы МИД написали на своих страницах в Twitter.

Председателя дипломатий обеих стран подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины и проведения реформ.

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, в соответствии с общей оценки БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и реформам в Украине", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

"Поздравляем Украину с проведением свободных и конкурентных парламентских выборов по оценке БДИПЧ ОБСЕ, в украинском обществе есть большие ожидания на реальные изменения. Латвия подтверждает свою решительную поддержку суверенитету Украины и процессу реформ в Украине", - написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Ранее сообщалось, что послы стран "Большой семерки" назвали внеочередные выборы в Верховную раду конкурентными и такими, которые прошли с соблюдением основных прав и свобод.

РБК-Украина писало, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер поздравил народ Украины с "сильным голосованиям за реформы".

Дубневич проиграл округ кандидату от "Голоса" Волкер анонсировал визит в Украину
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь