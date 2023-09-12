Литва будет конфисковывать автомобили с регистрацией РФ, которые будут въезжать в страну

Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alfa.lt.

"Да, те транспортные средства, которые зарегистрированы в России, если они въедут в Литву, их придется конфисковать. И этот контроль есть и будет обеспечиваться таможней, потому что это ее функция", - сказала министр.

Она также добавила, что этот контроль санкций не входит в функции Госпогранслужбы.

Заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене сообщила, что санкции будут касаться как автомобилей, зарегистрированных в России, так и автомобилей с российскими номерами.

"Разъяснение Еврокомиссии в прошлую пятницу касается именно автомобилей, зарегистрированных в России или с российскими регистрационными номерами, которые не могут въезжать в Европейский союз из-за санкций", - сказала во вторник Нелюпшене.

На кого не будут распространяться такие санкции

Она также добавила, что такие санкции распространяются на всех граждан Евросоюза, а не только на Россию. Однако Нелюпшене сообщила, что санкции не применяются к тем, кто едет калининградским транзитом. У таких людей должна быть транзитная виза или другой документ, подтверждающий, что автомобиль едет калининградским транзитом.

По ее словам, поскольку Еврокомиссия предоставила такое толкование в прошлую пятницу, его необходимо немедленно применить.

"Комиссия сказала, что мы не можем ввозить такие вещи даже временно, для временного использования. Это достаточно жесткая трактовка Комиссии", - сказал замминистра.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что путешествующим в ЕС россиянам запрещено ввозить не только личные автомобили, но и ряд личных вещей - от телефонов до чемоданов и косметики. Их ввоз может расцениваться как запрещенный импорт.

Еще в начале июля в Германии стали конфисковать автомобили с российскими номерами. Россияне теряли личные машины во время поездок по Европе.