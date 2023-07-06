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С номерами РФ. У россиян в Германии конфискуют автомобили: причины

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Четверг 06 июля 2023 15:07
С номерами РФ. У россиян в Германии конфискуют автомобили: причины Фото: Дорожная полиция в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами. Россияне лишаются личных машин во время поездок по Европе.

Причиной является запрет на ввоз транспортных средств из России из-за санкций, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на посольство РФ в Германии.

В ведомстве подтвердили случаи конфискации немецкой таможней автомобилей с российскими номерами. Речь идет о транспортных средствах, которые временно ввозят для использования в личных целях или транзита.

Ранее российские туристы жаловались, что после путешествия по Европе их остановила полиция на автобане в Германии. Автомобиль с российскими номерами увезли эвакуатором, а путешественников с вещами оставили на дороге.

"Пострадавшим росгражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине". В статье 3 i указанного Регламента прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров (грузов), включая автомобили", – говорится на сайте посольства.

Кроме того, граждан РФ предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства Германии.

Ведомство рекомендует гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами.

Напомним, мы писали, что российским туристам станет сложнее получить шенгенские визы.

Также сообщалось, что Болгария ужесточила выдачу виз россиянам.

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