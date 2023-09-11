Нельзя даже телефоны. Россиянам запретили ввозить в ЕС личные вещи

Россиянам, путешествующим в ЕС, запрещено ввозить не только личные автомобили, но и ряд личных вещей – от телефонов до чемоданов и косметики. Их ввоз может рассматриваться как запрещенный импорт.

Соответствующее разъяснение опубликовали на сайте Еврокомиссии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Германии таможенные службы с начала лета начали конфисковать у граждан РФ личные автомобили с российскими номерами. Ввоз транспортных средств даже при транзитном путешествии в стране расценивается как запрещенный импорт. Об отдельных случаях конфискации продолжает сообщать российское посольство.

8 сентября в Еврокомиссии опубликовали разъяснение по частым вопросам относительно решений Совета ЕС о перевозке санкционных товаров. Согласно этому документу, под запрет подпадают любые автомобили, в том числе, использующиеся в личных целях.

Кроме того, ввоз из России некоторых личных вещей также может быть расценен как запрещенный импорт. Их перечень указан в приложении XXI к статье 3i директивы ЕС 833/2014.

Среди вещей, которые россиянам не разрешается везти в ЕС – чемоданы, сумки, кошельки, ряд предметов одежды, изделия из кожи и меха, косметика, полудрагоценные и драгоценные камни. Также – мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. В ответе Еврокомиссии указано, что эти вещи нельзя ввозить даже временно в туристических целях.

Юристы считают, что европейские таможенные органы могут не пропустить личные вещи россиян из этого перечня через границу.

Напомним, мы писали, что жители еще одной страны жалуются на русских туристов.

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