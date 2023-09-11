ua en ru
Пн, 11 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нельзя даже телефоны. Россиянам запретили ввозить в ЕС личные вещи

Понедельник 11 сентября 2023 13:13
UA EN RU
Нельзя даже телефоны. Россиянам запретили ввозить в ЕС личные вещи Фото: Проверки пассажиров на финско-российской границе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Россиянам, путешествующим в ЕС, запрещено ввозить не только личные автомобили, но и ряд личных вещей – от телефонов до чемоданов и косметики. Их ввоз может рассматриваться как запрещенный импорт.

Соответствующее разъяснение опубликовали на сайте Еврокомиссии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Германии таможенные службы с начала лета начали конфисковать у граждан РФ личные автомобили с российскими номерами. Ввоз транспортных средств даже при транзитном путешествии в стране расценивается как запрещенный импорт. Об отдельных случаях конфискации продолжает сообщать российское посольство.

8 сентября в Еврокомиссии опубликовали разъяснение по частым вопросам относительно решений Совета ЕС о перевозке санкционных товаров. Согласно этому документу, под запрет подпадают любые автомобили, в том числе, использующиеся в личных целях.

Кроме того, ввоз из России некоторых личных вещей также может быть расценен как запрещенный импорт. Их перечень указан в приложении XXI к статье 3i директивы ЕС 833/2014.

Среди вещей, которые россиянам не разрешается везти в ЕС – чемоданы, сумки, кошельки, ряд предметов одежды, изделия из кожи и меха, косметика, полудрагоценные и драгоценные камни. Также – мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. В ответе Еврокомиссии указано, что эти вещи нельзя ввозить даже временно в туристических целях.

Юристы считают, что европейские таможенные органы могут не пропустить личные вещи россиян из этого перечня через границу.

Напомним, мы писали, что жители еще одной страны жалуются на русских туристов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация туристи росіяни
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
От Выговского до Хмельницкого. Где похоронены творцы украинской государственности
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Диана Курило
Новые правила. Где переселенцам получать справки ВПЛ и почему это важно
Диана Курило
юристка по вопросам ВПЛ БФ “Право на захист”
Артур Антропов
От соборов до "скифского золота". Как Россия веками похищала украинское историческое наследие
Артур Антропов
маркетолог и SEO-специалист, краевед
Марина Брусницина
Упрощенные условия. Получат ли украинские беженцы гражданство в Германии
Марина Брусницина
адвокат аутсорсинговой компании Nota Group
Все мнения