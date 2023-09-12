Литва конфісковуватиме автомобілі з реєстрацією РФ, які в'їжджатимуть у країну

Про це заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alfa.lt .

"Так, ті транспортні засоби, які зареєстровані в Росії, якщо вони в'їдуть до Литви, їх доведеться конфіскувати. І цей контроль є і буде забезпечуватися митницею, тому що це її функція", - сказала міністр.

Вона також додала, що цей контроль санкцій не входить у функції Держприкордонслужби.

Заступник міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене повідомила, що санкції стосуватимуться як автомобілів, зареєстрованих у Росії, так і автомобілів із російськими номерами.

"Роз'яснення Єврокомісії минулої п'ятниці стосується саме автомобілів, які зареєстровані в Росії або з російськими реєстраційними номерами, які не можуть в'їжджати до Європейського союзу через санкції", - сказала у вівторок Нелюпшене.

На кого не поширюватимуться такі санкції

Вона також додала, що такі санкції поширюються на всіх громадян Євросоюзу, а не тільки на Росію. Однак Нелюпшене повідомила, що санкції не застосовуються до тих, хто їде калінінградським транзитом. У таких людей має бути транзитна віза або інший документ, який підтверджує, що автомобіль їде калінінградським транзитом.

За її словами, оскільки Єврокомісія надала таке тлумачення минулої п'ятниці, його необхідно негайно застосувати.

"Комісія сказала, що ми не можемо ввозити такі речі навіть тимчасово, для тимчасового використання. Це досить жорстке трактування Комісії", - сказав заступник міністра.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялось, що росіянам, які подорожують до ЄС, заборонено ввозити не лише особисті автомобілі, але й низку особистих речей - від телефонів до валіз та косметики. Їх ввезення може розцінюватися як заборонений імпорт.

Ще на початку липня у Німеччині почали конфіскувати автомобілі із російськими номерами. Росіяни втрачали особисті машини під час поїздок Європою.