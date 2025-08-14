Литва готова развернуть войска для Украины, но только при соответствующих условиях, - Науседа

"Мы должны быть готовы развернуть силы для обеспечения безопасности в Украине, как только для этого будут созданы соответствующие условия", - заявил он.

По словам Науседы, Литва готова внести свой вклад, предоставив военнослужащих и ресурсы для подготовки объединенных сил.

Он подчеркнул, что война России против Украины, которая длится уже четыре года, имеет серьезное влияние на безопасность в Европе.

Президент Литвы подчеркнул, что усилия по прекращению боевых действий должны происходить только на условиях, выгодных для Украины и Европы, и любые переговоры не могут происходить без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил литовский лидер, невозможно требовать от Украины сдачи своих территорий, такое требование не может быть предварительным условием для прекращения огня.

"Всеобъемлющее прекращение огня без предварительных условий является важнейшим условием перед началом любых реальных переговоров", - заявил Науседа.