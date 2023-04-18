Литва готова помочь Украине в перевозке 1 млн тонн зерна, - Минэкономики

Правительство Литвы может помочь Украине в экспорте до 1 млн тонн зерна по железной дороге после того, как Польша временно запретила импорт зерна из Украины.

Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verslo zinios .

"Клайпедский порт и Литовские железные дороги могут сыграть важную роль в создании импульса, чтобы помочь Польше разрешить нынешнюю ситуацию и гарантировать экспорт зерна за пределы ЕС. Литва может помочь безопасно перевезти по железной дороге из Украины до 1 миллиона тонн зерна. Это было бы реальным решением для Украины и помощью для Польши", - заявила она.

Президент Ассоциации литовских морских грузовых компаний Вайдотас Шилейка заявил, что Клайпедский порт способен перерабатывать более 1 млн. тонн зерна в год, но из-за сложной логистики больше ввозить невозможно.

"Литовские железные дороги начали перевозить небольшие объемы украинского зерна через Польшу в Клайпедский порт в мае прошлого года. Основной проблемой здесь являются разные железнодорожные калибры - Украина и Литва до сих пор используют российские калибры, а Польша - европейские, что означает, что подвижной состав приходится менять на границе", - заявил он.

Напомним, Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны.

Однако сегодня Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна.

После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения. Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии, Болгарии и Румынии.

Подробнее о ситуации с ограничением поставок украинского зерна - читайте в материале РБК-Украина.

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