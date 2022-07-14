RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва виконуватиме принципи Єврокомісії щодо транзиту до Калінінграда, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas3)
Автор: Валерія Поліщук

Литва виконуватиме опубліковані Єврокомісією керівні принципи щодо російського транзиту в Калінінград.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"

транзит деяких товарів, що підпадають під санкції, відповідно до правил ЄК потребуватиме ще більшого контролю.

"Для того, щоб переконатися, що ці товари дійсно призначені для потреб Калінінградської області. Способи такого контролю ще повинні бути підтверджені і встановлені литовськими установами, поки вони не будуть встановлені, поки буде застосовуватися той же порядок, який діє на даний момент", - заявила Шимоніте.

Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала додаткові інструкції для держав-членів щодо транзиту товарів з Росії.

Раніше уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область Росії.

Потім Москва погрожувала Литві "жорсткими заходами" через перекриті шляхи в Калінінград.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияЛитваКалининград