Литва виконуватиме принципи Єврокомісії щодо транзиту до Калінінграда, - прем'єр

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

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транзит деяких товарів, що підпадають під санкції, відповідно до правил ЄК потребуватиме ще більшого контролю.

"Для того, щоб переконатися, що ці товари дійсно призначені для потреб Калінінградської області. Способи такого контролю ще повинні бути підтверджені і встановлені литовськими установами, поки вони не будуть встановлені, поки буде застосовуватися той же порядок, який діє на даний момент", - заявила Шимоніте.