ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Литва розширила обмеження на транзит товарів в Калінінградську область

Новость на русском →
Вільнюс, Понеділок 11 липня 2022 10:25
Литва розширила обмеження на транзит товарів в Калінінградську область Фото: Литва розширила обмеження на транзит товарів в Калінінградську область (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 11 липня, уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область Росії. Так, почалося поетапне введення санкцій, оголошених раніше Європейським союзом.

Про це заявила представник Литовської митниці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У список потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці конфлікту між Росією і Литвою. Литва ввела транспортну блокаду Калінінграда, а в Кремлі погрожують "захистом національних інтересів", якщо блокаду найближчим часом не знімуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Калининград Литва
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно