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Литва будет выполнять принципы Еврокомиссии по транзиту в Калининград, - премьер

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr Lietuvos Respublikos Seimas3)
Автор: Валерия Полищук

Литва будет выполнять опубликованные Еврокомиссией руководящие принципы относительно российского транзита в Калининград.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"

транзит некоторых товаров, подпадающих под санкции, в соответствии с правилами ЕК потребует еще большего контроля.

"Для того, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области. Способы такого контроля еще должны быть подтверждены и установлены литовскими учреждениями, пока они не будут установлены, пока будет применяться тот же порядок, который действует на данный момент", - заявила Шимоните.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов по транзиту товаров из России.

Раньше правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область России.

Потом Москва угрожала Литве "жесткими мерами" из-за перекрытые пути в Калининград.

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ЕврокомиссияЛитваКалининград