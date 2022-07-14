Литва будет выполнять принципы Еврокомиссии по транзиту в Калининград, - премьер

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

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транзит некоторых товаров, подпадающих под санкции, в соответствии с правилами ЕК потребует еще большего контроля.

"Для того, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области. Способы такого контроля еще должны быть подтверждены и установлены литовскими учреждениями, пока они не будут установлены, пока будет применяться тот же порядок, который действует на данный момент", - заявила Шимоните.