ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Лицензии для игорного бизнеса переведут в "Дію": что изменится для компаний

Среда 24 декабря 2025 15:21
UA EN RU
Лицензии для игорного бизнеса переведут в "Дію": что изменится для компаний Фото: В "Дії" можно будет получить лицензии для игорного бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство приняло постановление, которое позволяет подавать заявления на получение лицензий в сфере азартных игр онлайн - через приложение "Дія". Это должно повысить прозрачность рынка и упростить взаимодействие бизнеса с государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, новая услуга заработает в ближайшее время. Компании смогут подавать заявки на лицензии без бумажных документов и без личных визитов в государственное агентство PlayCity. Решение о выдаче лицензий на первом этапе будет принимать именно PlayCity, а уведомления о результатах будут приходить заявителям в "Дію".

Федоров отметил, что следующим шагом станет полная автоматизация процесса лицензирования - решение будет принимать система на основе четко определенных критериев, без ручного вмешательства.

В Минцифры ожидают, что цифровизация лицензирования сделает игорный рынок более прозрачным, удобным для бизнеса и будет способствовать росту поступлений в государственный бюджет.

Ранее РБК-Украина писало, как Минцифра и новый регулятор PlayCity пытаются перезапустить реформу игорного рынка, чтобы сократить теневой сегмент и усилить контроль государства. Ключевой акцент делают на цифровизацию: лицензирование и подачу документов хотят перевести в онлайн, а также запустить систему онлайн-мониторинга для прозрачности и роста поступлений в бюджет.

Также мы рассказывали об инициативе Минцифры ввести лимиты на расходы и время участия украинцев в азартных играх - как в наземных игорных заведениях, так и онлайн. Проект приказа вынесли на общественное обсуждение и он предусматривает ограничения в зависимости от вида игры, а также обязательные перерывы, чтобы усилить защиту игроков и уменьшить риски игровой зависимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Мінцифра Игорный бизнес Дия
Новости
Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие
Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну