Лицензии для игорного бизнеса переведут в "Дію": что изменится для компаний

Правительство приняло постановление, которое позволяет подавать заявления на получение лицензий в сфере азартных игр онлайн - через приложение "Дія". Это должно повысить прозрачность рынка и упростить взаимодействие бизнеса с государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

По его словам, новая услуга заработает в ближайшее время. Компании смогут подавать заявки на лицензии без бумажных документов и без личных визитов в государственное агентство PlayCity. Решение о выдаче лицензий на первом этапе будет принимать именно PlayCity, а уведомления о результатах будут приходить заявителям в "Дію".

Федоров отметил, что следующим шагом станет полная автоматизация процесса лицензирования - решение будет принимать система на основе четко определенных критериев, без ручного вмешательства.

В Минцифры ожидают, что цифровизация лицензирования сделает игорный рынок более прозрачным, удобным для бизнеса и будет способствовать росту поступлений в государственный бюджет.