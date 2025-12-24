Лицензии для игорного бизнеса переведут в "Дію": что изменится для компаний
Правительство приняло постановление, которое позволяет подавать заявления на получение лицензий в сфере азартных игр онлайн - через приложение "Дія". Это должно повысить прозрачность рынка и упростить взаимодействие бизнеса с государством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
По его словам, новая услуга заработает в ближайшее время. Компании смогут подавать заявки на лицензии без бумажных документов и без личных визитов в государственное агентство PlayCity. Решение о выдаче лицензий на первом этапе будет принимать именно PlayCity, а уведомления о результатах будут приходить заявителям в "Дію".
Федоров отметил, что следующим шагом станет полная автоматизация процесса лицензирования - решение будет принимать система на основе четко определенных критериев, без ручного вмешательства.
В Минцифры ожидают, что цифровизация лицензирования сделает игорный рынок более прозрачным, удобным для бизнеса и будет способствовать росту поступлений в государственный бюджет.
Ранее РБК-Украина писало, как Минцифра и новый регулятор PlayCity пытаются перезапустить реформу игорного рынка, чтобы сократить теневой сегмент и усилить контроль государства. Ключевой акцент делают на цифровизацию: лицензирование и подачу документов хотят перевести в онлайн, а также запустить систему онлайн-мониторинга для прозрачности и роста поступлений в бюджет.
Также мы рассказывали об инициативе Минцифры ввести лимиты на расходы и время участия украинцев в азартных играх - как в наземных игорных заведениях, так и онлайн. Проект приказа вынесли на общественное обсуждение и он предусматривает ограничения в зависимости от вида игры, а также обязательные перерывы, чтобы усилить защиту игроков и уменьшить риски игровой зависимости.