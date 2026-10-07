Литовский производитель дронов UDS открыл в Украине представительство: чем будет заниматься

Литовская компания Unmanned Defense Systems (UDS) начинает работу в Украине через новое украинское совместное предприятие. Оно будет работать с силами обороны и украинскими технологическими компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании UDS .

Чем будет заниматься UDS Ukraine

Украинское подразделение UDS Ukraine будет заниматься поддержкой развертывания продуктов, обучением операторов и сотрудничеством с военными подразделениями. В компании говорят, что это должно сократить путь от запроса военных к внедрению решения. Опыт украинских пользователей, по словам UDS, будет использоваться и для дальнейшей разработки систем.

UDS создает беспилотные системы для разведки, наблюдения, обнаружения целей (ISTAR), высокоточного поражения и управления войсками. В линейку компании входят разведывательный БпЛА FORECASTER, ударный AVENGER 5, многоцелевой HAULER и программная платформа SWARM C2. По данным UDS, системы обладают открытой архитектурой и могут интегрироваться с посторонними платформами и системами управления боем.

CEO и совладелец UDS Ukraine Степан Веселовский заявил, что компанию строят как украинскую, а не как иностранного поставщика, продающего системы в Украине.

Соучредитель и CEO UDS Витенис Бузас отметил, что задачей является не только поставка продукции, но и длительное присутствие. Решение компании поддержала посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене: по ее словам, для оборонных компаний присутствие в Украине стало необходимостью, потому что технологии здесь можно испытывать в реальных боевых условиях.

Бузас ранее инициировал и возглавил первую национальную спутниковую миссию Литвы LituanicaSAT-1, а затем соосновал NanoAvionics, которую возглавлял как CEO. В 2022 году норвежская группа KONGSBERG приобрела 77% акций NanoAvionics, оценив компанию в 65 млн евро. Соучредитель UDS Жильвинас Кведарявичюс более семи лет развивал международный бизнес NanoAvionics и некоторое время был ее временным CEO.

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