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Литовський виробник дронів UDS відкрив в Україні представництво: чим займатиметься

08:26 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
Литовський виробник дронів UDS відкрив в Україні представництво: чим займатиметься Фото: дрон компанії (UDS)
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Литовська компанія Unmanned Defense Systems (UDS) розпочинає роботу в Україні через нове українське спільне підприємство. Воно працюватиме з Силами оборони та українськими технологічними компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії UDS.

Чим займатиметься UDS Ukraine

Український підрозділ UDS Ukraine займатиметься підтримкою розгортання продуктів, навчанням операторів і співпрацею з військовими підрозділами. У компанії кажуть, що це має скоротити шлях від запиту військових до впровадження рішення. Досвід українських користувачів, за словами UDS, використовуватимуть і для подальшої розробки систем.

UDS створює безпілотні системи для розвідки, спостереження, виявлення цілей (ISTAR), високоточного ураження та управління військами. До лінійки компанії входять розвідувальний БпЛА FORECASTER, ударний AVENGER 5, багатоцільовий HAULER і програмна платформа SWARM C2. За даними UDS, системи мають відкриту архітектуру і можуть інтегруватися зі сторонніми платформами та системами управління боєм.

CEO та співвласник UDS Ukraine Степан Веселовський заявив, що компанію будують як українську, а не як іноземного постачальника, який продає системи в Україну.

Співзасновник і CEO UDS Витеніс Бузас зазначив, що завданням є не лише постачання продукції, а й довготривала присутність. Рішення компанії підтримала посолка Литви в Україні Інга Станите-Толочкєнє: за її словами, для оборонних компаній присутність в Україні стала необхідністю, бо тут технології можна випробовувати в реальних бойових умовах.

Бузас раніше ініціював і очолив першу національну супутникову місію Литви LituanicaSAT-1, а згодом співзаснував NanoAvionics, яку очолював як CEO. У 2022 році норвезька група KONGSBERG придбала 77% акцій NanoAvionics, оцінивши компанію в 65 млн євро. Співзасновник UDS Жильвінас Квєдарявічюс понад сім років розвивав міжнародний бізнес NanoAvionics і певний час був її тимчасовим CEO.

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Присутність західних оборонних компаній в Україні розширюється. Голова представництва дивізіону Digital Systems німецького концерну Rheinmetall Олександр Кулаковський розповів РБК-Україна, що європейські компанії збільшують свою присутність і активність в Україні, а Rheinmetall має в Україні спільне підприємство.

На форумі "Оборона 2027" Кулаковський також говорив про зміну погляду європейських компаній на сучасну війну. Водночас він назвав складним отримання дозволів від держави, що, за його словами, гальмує вихід українських оборонних компаній на європейський ринок.

Окремо Rheinmetall отримав в Україні ділянку для будівництва заводу зі снарядів.

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