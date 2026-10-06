Минобороны разрывает часть контрактов: 15,6 млрд грн перебросят на неотложные нужды армии

Минобороны вместе с Генштабом и Командованием Сил логистики высвободят 15,6 млрд грн, просмотрев действующие контракты и запланированные закупки. Часть контрактов разорвут, а средства направят на более приоритетные нужды войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Как высвободили средства

Минобороны совместно с Генеральным штабом и Командованием Сил логистики высвободит 15,6 млрд грн на актуальные нужды войска.

В ведомстве объяснили, что технологии, способы ведения боевых действий и потребности подразделений быстро изменяются. То, что планировалось к закупке в 2024-2025 годах, сегодня может уже не соответствовать ситуации на фронте.

Поэтому Минобороны, Генштаб и Командование сил логистики проанализировали актуальные потребности войска, действующие контракты и запланированные закупки. Высвобожденные 15,6 млрд грн направят на обеспечение, которое в настоящее время является более приоритетным для войска.

Среди причин просмотра в министерстве называют:

характеристики отдельных средств уже не отвечают актуальным боевым задачам;

поставщики не могут изготовить запланированный объем;

отдельные образцы до сих пор не прошли кодификацию;

часть нужд полностью закрывают партнеры;

некоторые задачи можно выполнять более дешевыми средствами, закупив их в большем количестве.

Часть контрактов будет разорвана, а часть запланированных закупок не будут проводить. Все решения по действующим контрактам будут реализовываться в соответствии с законодательством.

Производителей, к которым относятся изменения, проинформировали. У них была коммуникация с Агентством оборонных закупок ДОТ о дальнейших действиях по контрактам с учетом состояния выполнения и осуществления оплат.

Перечень вооружения, закупки которого были пересмотрены, в Минобороны не обнародуют из соображений безопасности.

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