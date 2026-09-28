Технологии, люди и экспорт оружия: о чем говорили на форуме "Оборона 2027" в Киеве

В Киеве состоялся форум "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия", где военные, представители ОПК и иностранных компаний обсудили технологическую трансформацию войск, долгосрочные контракты и выход украинских производителей на европейские рынки.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с форума, организованного Radio NV и NAUDI.

Главное Кадровая проблема. Командир роты БпЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов назвал ее самой острой, поскольку война превратилась в высокотехнологичный процесс, а в "Хартии" ответом стало создание новых структур, в частности 23-го штурмового полка.

Командир роты БпЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов назвал ее самой острой, поскольку война превратилась в высокотехнологичный процесс, а в "Хартии" ответом стало создание новых структур, в частности 23-го штурмового полка. Изменение тактики. Офицер ВСУ, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Татьяна Черновол заявила, что подразделения беспилотных систем выполняют значительно более широкий спектр задач, чем традиционно предполагалось, и что война требует менять тактики, структуру войск и подходы к сохранению личного состава.

Офицер ВСУ, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Татьяна Черновол заявила, что подразделения беспилотных систем выполняют значительно более широкий спектр задач, чем традиционно предполагалось, и что война требует менять тактики, структуру войск и подходы к сохранению личного состава. Проактивная разработка. Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров призвал перейти от реакции на действия противника к прогнозированию того, как война будет проходить через полгода или год, в синергии с военными, Минобороны и Генштабом.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров призвал перейти от реакции на действия противника к прогнозированию того, как война будет проходить через полгода или год, в синергии с военными, Минобороны и Генштабом. Экспорт и разрешения. Гончаров отметил, что работа с иностранным государственным заказчиком до заключения контракта может длиться от одного до двух лет, а глава представительства дивизиона Digital Systems компании Rheinmetall Александр Кулаковский назвал сложное получение разрешений от государства фактором, который тормозит совместные проекты.

Армия и технологии: тактика, структура, кадры

Обсуждение технологических изменений в армии состоялось, в частности, в рамках панели "Каких кардинальных изменений требуют от украинской армии новые технологии".

В ней приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майор Олег Апостол, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, соучредитель фонда Dignitas Мария Берлинская и командир роты БпЛА 23-го штурмового полка Юрий Бутусов.

Фото: панельная дискуссия с Олегом Апостолом, Юрием Бутусовым, Юрием Федоренко и Марией Берлинской (Василий Чуриков)

Бутусов назвал кадровую проблему самой острой, поскольку война превратилась в высокотехнологичный процесс с большим количеством компонентов. По его словам, в "Хартии" ответом стало создание новых структур, в том числе 23-го штурмового полка, специализирующегося на штурмовых и поисково-ударных действиях с применением БпЛА.

Офицер ВСУ, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Татьяна Черновол подчеркнула, что современная война требует менять тактики, структуру войска и подходы к сохранению личного состава.

Фото: Татьяна Черновол (Василий Чуриков)

По ее словам, подразделения беспилотных систем сейчас выполняют значительно более широкий спектр задач, чем традиционно предполагалось для операторов БпЛА: обнаруживают и поражают противника, останавливают его продвижение, уничтожают укрытие, нарушают логистику и фактически выполняют значительную часть задач по удержанию переднего края.

Черновол также подчеркнула, что ответственность за каждую потерю должна стать системной установкой на всех уровнях военного управления от непосредственного командира до высшего командования.

По словам Черновол, технологические средства поражения и разведки могут позволять выполнять задачи на значительно большем расстоянии, не подвергая пехоте дополнительному риску. Офицер привела пример подразделений БпЛА, которые могут поражать противника на десятках километров, не давая ему продвинуться вперед.

Кроме того, как говорит Черновол, следует развивать высокотехнологичный боевой компонент в тылу, в частности, в Киеве, где специалисты могут выполнять сложные боевые задачи дистанционно.

"Это высокотехнологичное оружие, поражающее очень интересные и очень опасные цели, которые так и не доходят до фронта. Это средние полеты, это дальние полеты", - отметила офицерка.

Для таких подразделений, подчеркнула она, нужны молодые, мотивированные, интеллектуальные и ответственные специалисты.

Индустрия и экспорт: от реакции до прогнозирования

Мероприятие открыл исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров. Он призвал перейти от реакционного развития к проактивной позиции.

"Нам уже пора переходить от такого реакционного развития, когда мы реагируем на действия врага, к проактивной позиции, большему прогнозированию, как будет проходить боевые действия не только сегодня, завтра, через месяц, а как она будет осуществляться через пол года, как она будет осуществляться через год", - отметил Гончаров.

Фото: Сергей Гончаров (Василий Чуриков)

По его словам, развитие новых изделий должно происходить в тесной синергии военных подразделений, Минобороны, Генерального штаба и украинских производителей. Гончаров привел пример противодействия реактивным "Шахедам" и малым крылатым ракетам: индустрия сейчас решает этот вопрос реакционно, и на это нужно больше времени, чем хотелось бы.

Во время панели "Оружие 2027. Миссия: обеспечить фронт и получить место на европейском рынке" генеральный директор входящей в NAUDI компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас говорил об экспорте как инструменте привлечения западного капитала.

"Моя философия с точки зрения развития нашего рынка - это открытие экспорта оружия не как элемент привлечения средств в страну, а как элемент привлечения западного капитала", - отметил Бельбас.

Гончаров в этой панели подчеркнул, что выходить на международные рынки нужно готовиться заранее.

"Надо работать заранее, до того, как начнете непосредственно экспортировать. Потому что это может занять и год, и полтора, и два года до заключения контракта государственного с государственным иностранным заказчиком", - отметил он.

Фото: Владислав Бельбас (Василий Чуриков)

По словам Бельбаса, производителям нужны дальнейшее упрощение и цифровизация экспортных процедур. Отдельное внимание он уделил постановлению №875, которое, по мнению представителей отрасли, нуждается в доработке для создания прозрачного и действенного механизма получения экспортных разрешений.

Фото: Александр Кулаковский (справа) (Василий Чуриков)

Александр Кулаковский, глава представительства дивизиона Digital Systems компании Rheinmetall, говорил об изменении взгляда европейских компаний на современную войну.

Украина, по его словам, может предложить не только технику, проверенную в бою, но и опыт специалистов: как спланировать миссию, выбрать позицию, подобрать частоты и использовать технику для выполнения задания.

В то же время, отметил Кулаковский, получение необходимых разрешений от государства остается сложным и тормозит сотрудничество. По информации организаторов, западные компании заинтересованы в украинских специалистах и технологиях, а украинские производители готовы развивать сотрудничество и производство в Европе.

Среди гостей форума был посол Германии в Украине Борис Руге. По информации организаторов, интерес к произошедшему также проявили посольства Италии, Дании, США, Великобритании, Франции, Финляндии, Литвы, Португалии, Эстонии и Норвегии.