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США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию (видео)

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 22:38
США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию (видео) Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 февраля, Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики Украины.

"Эта помощь позволит Украине увеличить поставки электроэнергии в жилые дома, больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Мобильная электростанция, произведенная в США компанией General Electric", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что установка этой турбины станет первым практическим шагом по децентрализации энергосистемы и развитию сетей малой генерации в Украине.

"Пока мы сможем обеспечить более надежную генерацию, особенно для нужд критической и социальной инфраструктуры, и обезопасить ее, учитывая возможные военные вызовы и риски", - добавил Галущенко.

Заместитель Администратора USAID Изобель Коулман объяснила, что правительство США обеспечивает критически важную поддержку, цель которой – помочь Украине и украинцам пройти зимний период и одержать победу в войне. Эта мобильная газотурбинная электростанция будет способствовать поставке электричества в дома, больницы, школы и предприятия критической инфраструктуры.

Напомним, что в декабре США отправили в Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму 13 млн. долларов.

Украина рассчитывает на помощь США в закупке энергооборудования, что будет способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных атак российских оккупантов.

Соединенные Штаты и страны G7 будут помогать энергетическому сектору Украины с восстановлением после российских атак столько, сколько потребуется.

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