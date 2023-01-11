ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина рассчитывает на помощь США в закупке оборудования для балансировки энергосистемы

Новина українською →
Среда 11 января 2023 18:17
Украина рассчитывает на помощь США в закупке оборудования для балансировки энергосистемы Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль и посол США Бриджит Бринк (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина рассчитывает на помощь США в закупке энергооборудования, которое будет способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных атак российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Сегодня Шмыгаль провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, на которой обсуждалось укрепление энергетической устойчивости Украины.

"Совместно с партнерами разрабатываем механизмы, которые способствуют балансировке энергосистемы в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры со стороны России", - отметил премьер.

В частности, на встрече были рассмотрены предложения украинских энергетиков, а также вопросы закупки необходимого оборудования.

"Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Украина выстроила стратегию по защите энергетической инфраструктуры из-за постоянных российских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Соединенные Штаты Америки Денис Шмыгаль
NEWS
Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT
Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа