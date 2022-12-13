США отправили в Украину первую партию энергооборудования
США отправили на Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму 13 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В помощь будут включены, в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на этой неделе из Соединенных Штатов вылетят еще два самолета с оборудованием.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что страна работает с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития для оказания Украине помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Напомним, Грузии таки приняла решение закупить генераторы как гуманитарную помощь для Украины.
Кроме того, Эстония отправила Украине еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.
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