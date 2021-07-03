Литовські прикордонники відкрили вогонь через мігрантів, які прориваються з Білорусі
На кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку.
Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на сайт Служби охорони державного кордону.
За минулу добу литовські прикордонники затримали 116 осіб.
За два дні литовські прикордонники затримали 179 іноземців, які незаконно перейшли кордон. З початку року таких виявилося 938.
Вільнюс звинувачує Мінськ у сприянні у переправленні іноземців до кордону Литви. Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що зростання числа підозрюваних у порушенні міграційного законодавства - це свідома політика білоруської влади. Вона назвала те, що відбувається, елементом гібридної війни.
Нагадаємо, 2 липня уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.
Потім Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не триматиме у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.