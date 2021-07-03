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Єврокомісія підтримує Литву у боротьбі з міграційною кризою

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Литва, Субота 03 липня 2021 06:06
Єврокомісія підтримує Литву у боротьбі з міграційною кризою Фото: багаторічний бюджет ЄС передбачає виділення для Литви допомоги у сумі 240 мільйонів євро (ec.europa.eu)
Автор: Даша Харченко

Єврокомісія виразила солідарність з Литвою у позиції щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. ЄК готова надати країні всю необхідну організаційну та фінансову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн,

За її словами, ЄС бачить політично мотивовану тенденцію в діях Білорусі.

"Європейська Комісія і Європейський Союз стоять поряд з вами у ці важкі часи. Як ми говорили з президентом і прем’єр-міністром (Литви – ред.), ми будемо надавати більше підтримки через Frontex (Європейське прикордонне агентство – ред.), який вже тут присутній. Ми також хочемо надати підтримку через Європейський офіс підтримки притулку, у розв'язання процедурних питань», - додала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що багаторічний бюджет ЄС передбачає виділення для Литви допомоги у сумі 240 мільйонів євро, але ситуація, що склалася на кордонах з Білоруссю, є надзвичайною.

"Ми також маємо надзвичайні фонди, які можуть стати в нагоді у цьому випадку. Одна річ є абсолютно певною - ваші занепокоєння і ваші проблеми, які ви зараз маєте в Литві, є нашими європейськими проблемами та нашими занепокоєннями", - додала президент Єврокомісії.

Нагадаємо, 2 липня уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Потім Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде тримати у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.

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