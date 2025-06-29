"Летнее наступление" РФ проваливается: ВСУ сдерживают штурмы на всех направлениях, - Telegraph

По данным The Telegraph, Москва планирует побить собственный рекорд по количеству наступательных операций в июне. Однако даже несмотря на рост интенсивности боев, отсутствие прогресса на стратегических участках свидетельствует об истощении наступательного потенциала РФ.

На востоке, в частности между Покровском и Константиновкой, войска РФ несколько продвинулись. Но по словам экспертов, это движение не изменило оперативную ситуацию. Уже сейчас наблюдается уменьшение темпов продвижения, что указывает на потерю инициативы.

В Сумской области наступление РФ остановлено. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что линия фронта стабилизирована.

Российские войска не смогли захватить Юнаковку, которая должна была открыть путь к Сумам. Украинские силы отбили часть территорий, а потери среди пехоты РФ продолжают расти.

Анжелика Эванс из ISW отметила, что летнее наступление РФ скорее является продолжением весенней кампании, без новых стратегических целей. По ее словам, агрессору не хватает ресурсов для глубоких прорывов.

Ситуация на востоке

В Донецкой области Россия пытается прорваться к Краматорску, Славянску и Константиновке. Но, как отмечают украинские военные, темпы наступления слишком медленные, а для захвата городов вроде Краматорска нужно не менее 100 тысяч бойцов.

На направлении Торецка, Покровска и Купянска ситуация остается напряженной, но существенных изменений линии фронта нет. Темпы атак высокие, однако украинские защитники удерживают рубежи.

Эксперты отмечают, что распыление российских сил от Харькова до Днепропетровщины снижает эффективность наступления. Несмотря на численное преимущество, РФ не способна концентрировать силы на критических направлениях.

На этом фоне растут сомнения в способности Кремля реализовать стратегические задачи. Неудачи летнего наступления могут усилить давление внутри самой России и среди ее военно-политического руководства.