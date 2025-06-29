"Лiтнiй наступ" РФ провалюється: ЗСУ стримують штурми на всіх напрямках, - Telegraph

За даними The Telegraph, Москва планує побити власний рекорд за кiлькiстю наступальних операцiй у червнi. Проте навiть попри зростання iнтенсивностi боїв, вiдсутнiсть прогресу на стратегiчних дiлянках свiдчить про виснаження наступального потенцiалу РФ.

На сходi, зокрема мiж Покровськом та Костянтинiвкою, вiйська РФ дещо просунулися. Але за словами експертiв, цей рух не змiнив оперативну ситуацiю. Вже зараз спостерiгається зменшення темпiв просування, що вказує на втрату iнiцiативи.

У Сумськiй областi наступ РФ зупинено. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що лiнiю фронту стабiлiзовано.

Росiйськi вiйська не змогли захопити Юнакiвку, яка мала вiдкрити шлях до Сум. Українськi сили вiдбили частину територiй, а втрати серед пiхоти РФ продовжують зростати.

Анжелiка Еванс з ISW зазначила, що лiтнiй наступ РФ радше є продовженням весняної кампанiї, без нових стратегiчних цiлей. За її словами, агресору бракує ресурсiв для глибоких проривiв.

Ситуація на сході

У Донеччинi Росiя намагається прорватися до Краматорська, Слов'янська та Костянтинiвки. Але, як наголошують українськi вiйськовi, темпи наступу занадто повiльнi, а для захоплення мiст на кшталт Краматорська потрiбно щонайменше 100 тисяч бiйцiв.

На напрямку Торецька, Покровська та Куп’янська ситуацiя залишається напруженою, але суттєвих змiн лiнiї фронту немає. Темпи атак високi, однак українськi захисники утримують рубежi.

Експерти зазначають, що розпорошення росiйських сил вiд Харкова до Днiпропетровщини знижує ефективнiсть наступу. Попри чисельну перевагу, РФ не здатна концентрувати сили на критичних напрямках.

На цьому тлi зростають сумнiви в здатностi Кремля реалiзувати стратегiчнi завдання. Невдачi лiтнього наступу можуть посилити тиск усерединi самої Росiї та серед її вiйськово-полiтичного керiвництва.