Встретится ли Трамп с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток: ответ Белого дома

Президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе поедет на Ближний Восток. Но там он не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

У Ливитт спросили, есть ли шанс, что Трамп встретится с Путиным, пока он находится с визитом в странах Ближнего Востока.

"Президент ответил на этот вопрос вчера, что этого не произойдет", - коротко ответила пресс-секретарь Белого дома.

Стоит заметить, что Трамп с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.