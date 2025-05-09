Встретится ли Трамп с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток: ответ Белого дома
Президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе поедет на Ближний Восток. Но там он не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
У Ливитт спросили, есть ли шанс, что Трамп встретится с Путиным, пока он находится с визитом в странах Ближнего Востока.
"Президент ответил на этот вопрос вчера, что этого не произойдет", - коротко ответила пресс-секретарь Белого дома.
Стоит заметить, что Трамп с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Встреча Путина и Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин еще в феврале провели телефонный разговор.
После переговоров пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что они в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече.
В СМИ появились слухи, что Саудовская Аравия обсуждается как потенциальное место встречи между российским диктатором и президентом США.
Только вчера, 8 мая, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заверял, что Вашингтон и Москва движутся к организации встречи между Трампом и Путиным. При этом Песков заявлял, что такая встреча необходима.
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