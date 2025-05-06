Трамп анонсировал "историческое" заявление перед визитом в Саудовскую Аравию

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал журналистам во время общения в Белом доме.

Во время общения с журналистами он напомнил о своей предстоящей поездке на Ближний Восток, в частности в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Затем он анонсировал очень важное объявление, которое сделает перед поездкой.

"Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет - и оно очень позитивное. Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом", - сказал Трамп.

По его словам, это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за много лет по "определенному предмету - очень важному предмету". Больше Трамп не раскрыл подробностей своего заявления и деталей того, относительно чего оно будет.