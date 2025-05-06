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Трамп анонсировал "историческое" заявление перед визитом в Саудовскую Аравию

Вторник 06 мая 2025 19:42
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Трамп анонсировал "историческое" заявление перед визитом в Саудовскую Аравию Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное историческое объявление перед своей поездкой в Саудовскую Аравию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал журналистам во время общения в Белом доме.

Во время общения с журналистами он напомнил о своей предстоящей поездке на Ближний Восток, в частности в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Затем он анонсировал очень важное объявление, которое сделает перед поездкой.

"Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет - и оно очень позитивное. Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом", - сказал Трамп.

По его словам, это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за много лет по "определенному предмету - очень важному предмету". Больше Трамп не раскрыл подробностей своего заявления и деталей того, относительно чего оно будет.

Визит Трампа в Эр-Рияд и не только

Напомним, что визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ официально подтвердили в Белом доме.

"Я могу подтвердить даты поездки Трампа на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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