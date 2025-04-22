Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ: Белый дом назвал даты

Президент США Дональд Трамп уже в мае полетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Его визит в три страны будет длиться три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

"Я могу подтвердить даты поездки Трампа на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая", - рассказала Ливитт.

Она напомнила, что Саудовская Аравия должна была стать первой страной, которую он посетил бы после инаугурации. Но обстоятельства изменились, теперь Трамп на этих выходных отправляется в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

"Президент стремится укрепить связи между Соединенными Штатами и этими странами, в которых он будет находиться. У него будет много двусторонних встреч и переговоров, и мы с нетерпением ждем этой поездки", - добавила пресс-секретарь Белого дома.