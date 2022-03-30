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Зафарбований триколор. Заарештовані російські літаки помітили в європейському аеропорту

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Середа 30 березня 2022 16:30
Зафарбований триколор. Заарештовані російські літаки помітили в європейському аеропорту Фото: Літак російської авіакомпанії під арештом (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Російські компанії побоюються конфіскації своїх лайнерів

Після введення санкцій ЄС і США проти російської авіації через вторгнення Росії в Україну, 78 літаків російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

Авіапасажири, що літають до Європи, сфотографували кілька таких бортів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання avianews.com.

На фюзеляжах вказали, що літаки належать американцям

У столиці Литви знаходяться як мінімум три авіалайнери: один Boeing 737-800 лоукостера "Перемога", що входить до групи "Аерофлоту", і два літаки - Airbus A321, на яких літала російська компанія "Red Wings".

Відзначається, що на борту "Перемоги" зафарбували всі розпізнавальні знаки авіакомпанії і російський прапор. А на фюзеляжі Red Wings додалися написи, що лайнери – власність американської компанії BBAM US LP з Сан-Франциско.

Зафарбований триколор. Заарештовані російські літаки помітили в європейському аеропорту

Фото: Літак компанії Red Wings у Вільнюсі (avianews.com)

Повернути Airbus, щоб не втратити літаки Сухой Суперджет

Видання "Коммерсантъ" 22 березня писало, що до 28 березня планувалося повернути власникам літаки Airbus – зокрема, 8 таких бортів збиралася віддати компанія Red Wings.

Зазначалося, такий крок був покликаний захистити літаки Cухой Суперджет від арештів за кордоном. Юристи побоювалися вилучення російських лайнерів у разі, якщо власникам не повернуть їхні Boeing і Airbus.

При цьому в російській авіації говорять про попередні домовленості про лізинг літаків у компаній з ОАЕ (DAE Capital) і Сінгапуру (BOC Aviation). Зазначається, ці компанії надавали літаки для російських перевізників і раніше.

Зафарбований триколор. Заарештовані російські літаки помітили в європейському аеропорту

Фото: Літак компанії "Перемога" у Вільнюсі (avianews.com)

"Не кожна країна ще заправить гасом на зворотний шлях"

Минулого тижня Мінстранс Росії повідомив, що із 1367 літаків у флоті країни 78 були заарештовані через санкції і вже залишаться за кордоном, а 800 бортів переоформили в російський реєстр.

Домовитися з лізингодавцями про викуп "підсанкційних" літаків владі РФ поки не вдається. Тому за кордон росіяни літають тільки російськими літаками, які напевне не заарештують. Таких бортів - 193, за заявою міністра Віталія Савельєва російським ЗМІ.

"Тепер за кордон ми літаємо тільки на машинах, які є російськими або були зареєстровані як російські до того. Вони літають в ті країни, які готові приймати і обслуговувати, тому що не кожна країна тебе ще й заправить гасом на зворотний шлях", — зазначив він.

З числа літаків, які продовжують літати за кордон, 44 машин - Boeing і Airbus, інші Sukhoi Superjet, і один Ту-204.

Міністра транспорту уточнив, що авіавлада продовжує шукати вихід у зв'язку із забороною поставок запчастин і обслуговування іноземних літаків. За його даними, на той момент в РФ продовжувати здійснювати польоти 32 іноземні авіакомпанії з 22 країн світу. До цього часу кілька національних перевізників інших держав приєдналися до санкцій і призупинили польоти в Росію.

Нагадаємо, ми писали, що у Росії шукають способи доставляти туристів за кордон.

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