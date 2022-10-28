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Airbus озабочена безопасностью полетов своих самолетов в РФ: в чем причина

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Россия, Пятница 28 октября 2022 22:31
Airbus озабочена безопасностью полетов своих самолетов в РФ: в чем причина Фото: Airbus озабочена безопасностью полетов своих самолетов в РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская авиакомпания Airbus озабочена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России, поскольку санкции не позволяют воздушным судам получать запасные детали или обновлять программное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Гийома Фори, которое приводит издание Bloomberg.

"Мы озабочены условиями технического обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летают", - заявил Фори.

Он заявил, что из-за санкций они не могут по-настоящему контролировать и поддерживать российских клиентов так, как это делают с другими клиентами в обычное время.

"И это действительно вызывает некоторые опасения по безопасности", - добавил Фори.

Санкции, введенные вскоре после февральского вторжения в Украину, не позволяют производителям поддерживать российские авиакомпании, хотя перевозчики продолжают эксплуатировать свои парки самолетов Airbus, а также Boeing Co.

Арендодатели самолетов также были пострадали, поскольку около 400 самолетов, сданных в аренду российским компаниям, не могут покинуть страну без разрешения России.

Напомним, что после введения санкций ЕС и США против российской авиации из-за вторжения России в Украину, 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за границей.

Также в случае поломки самолета где-нибудь в РФ его не могут отремонтировать с официальными запчастями.

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