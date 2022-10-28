Airbus озабочена безопасностью полетов своих самолетов в РФ: в чем причина

Французская авиакомпания Airbus озабочена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России, поскольку санкции не позволяют воздушным судам получать запасные детали или обновлять программное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Гийома Фори, которое приводит издание Bloomberg.

"Мы озабочены условиями технического обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летают", - заявил Фори.

Он заявил, что из-за санкций они не могут по-настоящему контролировать и поддерживать российских клиентов так, как это делают с другими клиентами в обычное время.

"И это действительно вызывает некоторые опасения по безопасности", - добавил Фори.

Санкции, введенные вскоре после февральского вторжения в Украину, не позволяют производителям поддерживать российские авиакомпании, хотя перевозчики продолжают эксплуатировать свои парки самолетов Airbus, а также Boeing Co.

Арендодатели самолетов также были пострадали, поскольку около 400 самолетов, сданных в аренду российским компаниям, не могут покинуть страну без разрешения России.