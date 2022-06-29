"Ресурсу вже немає". Експерт розповів, скільки протягне авіація РФ на тлі санкцій

У разі поломки літака десь в РФ його не можуть відремонтувати з офіційними запчастинами

У цивільної авіації РФ через санкції практично закінчився ресурс. А цифри, які подає Росавіація, значно занижені. Офіційну статистику авіаційне відомство країни-окупанта перестало публікувати наприкінці лютого.

Про це йдеться в матеріалі "Збитки Росії. Скільки втрачають авіакомпанії РФ через санкції".

Реальні цифри відрізняються як за кількістю рейсів, так і кількістю пасажирів, говорить в коментарі РБК-Україна експерт з авіаційного права, партнер юридичної фірми "Анте" Андрій Гук.

За його словами, з близько 1000 літаків у РФ 700 бортів рівня Boeing, Airbus, Embraer знаходяться під санкціями.

"Тільки 700-800 літаків були в лізингу, і вони повинні були бути повернуті. І значною мірою вони Росією просто вкрадені – націоналізовані і заведені до свого реєстру, що в міжнародній авіації неприпустимо. І це означає, що такі літаки не можуть літати в міжнародні рейси", – говорить він.

А на внутрішні рейси, за якими літаки можуть літати, все одно не можна поставляти запчастини для ремонту. І тому в разі поломки літака десь в РФ його не можуть відремонтувати з офіційними запчастинами в офіційній організації технічного обслуговування.

"І це той ресурс, про який говорять, що його вже немає. Це змушує розбирати деякі літаки для ремонту інших. На мою думку, ресурсу у російських авіакомпаній вже немає – є випадки, що літаки розбирають", – зазначає експерт.

Він пояснює: якщо літак іноземної компанії залетить в Росію і там поламається, то для ремонту потрібно буде посилати інший літак із запчастинами і технічним персоналом.

"Потрібно розуміти, що ще збережені внутрішні перевезення без міжнародних не можуть бути прибутковими в принципі. Тому що внутрішні рейси в будь-якій країні завжди пов'язані з міжнародними, за рахунок яких авіакомпанії отримують прибутки", – розповідає Андрій Гук.

За його словами, в Росії не тільки почався розбір літаків на запчастини, але вже руйнується інфраструктура. Заморожені цілі термінали в аеропортах.

"Внутрішніми силами впоратися з цим "ідеальним штормом" в авіації РФ не здатна", – вважає Андрій Гук.

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