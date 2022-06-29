ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ресурсу вже немає". Експерт розповів, скільки протягне авіація РФ на тлі санкцій

Новость на русском →
Середа 29 червня 2022 10:44
"Ресурсу вже немає". Експерт розповів, скільки протягне авіація РФ на тлі санкцій Фото: Sukhoi Superjet (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

У разі поломки літака десь в РФ його не можуть відремонтувати з офіційними запчастинами

У цивільної авіації РФ через санкції практично закінчився ресурс. А цифри, які подає Росавіація, значно занижені. Офіційну статистику авіаційне відомство країни-окупанта перестало публікувати наприкінці лютого.

Про це йдеться в матеріалі "Збитки Росії. Скільки втрачають авіакомпанії РФ через санкції".

Реальні цифри відрізняються як за кількістю рейсів, так і кількістю пасажирів, говорить в коментарі РБК-Україна експерт з авіаційного права, партнер юридичної фірми "Анте" Андрій Гук.

За його словами, з близько 1000 літаків у РФ 700 бортів рівня Boeing, Airbus, Embraer знаходяться під санкціями.

"Тільки 700-800 літаків були в лізингу, і вони повинні були бути повернуті. І значною мірою вони Росією просто вкрадені – націоналізовані і заведені до свого реєстру, що в міжнародній авіації неприпустимо. І це означає, що такі літаки не можуть літати в міжнародні рейси", – говорить він.

А на внутрішні рейси, за якими літаки можуть літати, все одно не можна поставляти запчастини для ремонту. І тому в разі поломки літака десь в РФ його не можуть відремонтувати з офіційними запчастинами в офіційній організації технічного обслуговування.

"І це той ресурс, про який говорять, що його вже немає. Це змушує розбирати деякі літаки для ремонту інших. На мою думку, ресурсу у російських авіакомпаній вже немає – є випадки, що літаки розбирають", – зазначає експерт.

Він пояснює: якщо літак іноземної компанії залетить в Росію і там поламається, то для ремонту потрібно буде посилати інший літак із запчастинами і технічним персоналом.

"Потрібно розуміти, що ще збережені внутрішні перевезення без міжнародних не можуть бути прибутковими в принципі. Тому що внутрішні рейси в будь-якій країні завжди пов'язані з міжнародними, за рахунок яких авіакомпанії отримують прибутки", – розповідає Андрій Гук.

За його словами, в Росії не тільки почався розбір літаків на запчастини, але вже руйнується інфраструктура. Заморожені цілі термінали в аеропортах.

"Внутрішніми силами впоратися з цим "ідеальним штормом" в авіації РФ не здатна", – вважає Андрій Гук.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Росавиация Санкції проти Росії
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Колонович
Перлина Волині. Найцікавіші локації Луцька для подорожі на вікенд
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Ирина Савіна
Літо на Адріатиці. Які країни надають додаткові 90 днів до безвізу
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Роман Маленков
Українофоб чи киянин-патріот. Що робити зі спадщиною Булгакова у столиці
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору