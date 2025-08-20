ua en ru
В столице Литвы из-за неизвестного дрона останавливали авиасообщение

Среда 20 августа 2025 13:13
В столице Литвы из-за неизвестного дрона останавливали авиасообщение Фото: в столице Литвы из-за неизвестного дрона останавливали авиасообщение (lrt.lt)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 20 августа, вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник, из-за которого в конце концов на время останавливали авиасообщение в столице Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Можем подтвердить, что сегодня около полуночи мы получили информацию от специалистов Oro navigacija о том, что в городе Вильнюсе, недалеко от аэропорта, был замечен дрон", - сообщил представитель аэропортов Тадас Василяускас.

По его словам, службы аэропорта приняли дополнительные меры, было усилено патрулирование и мониторинг ситуации в небе. В общем, авиасообщение было приостановлено примерно на полчаса. При этом, о последствиях пролета неизвестного беспилотника не сообщалось.

Неизвестные дроны над странами Балтии

Напомним, в конце июля в воздушном пространстве Литвы обнаружили неизвестный беспилотник, который, вероятно, залетел с территории Беларуси. Как пишет сообщают, последний раз дрон видели на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части страны упал российский военный беспилотник, неизвестный дрон вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси. В Латвии начали расследование. По словам президента, количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.

Литва Дрони
