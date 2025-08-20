В столице Литвы из-за неизвестного дрона останавливали авиасообщение

Сегодня ночью, 20 августа, вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник, из-за которого в конце концов на время останавливали авиасообщение в столице Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Можем подтвердить, что сегодня около полуночи мы получили информацию от специалистов Oro navigacija о том, что в городе Вильнюсе, недалеко от аэропорта, был замечен дрон", - сообщил представитель аэропортов Тадас Василяускас.

По его словам, службы аэропорта приняли дополнительные меры, было усилено патрулирование и мониторинг ситуации в небе. В общем, авиасообщение было приостановлено примерно на полчаса. При этом, о последствиях пролета неизвестного беспилотника не сообщалось.