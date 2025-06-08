Тульскую область РФ атаковали дроны: в районе химкомбината "Азот" возник пожар
В ночь с 7 на 8 июня в Новомосковске Тульской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных БпЛА, после чего начался пожар на химпроизводстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Согласно публикациям, примерно в 23:35 ряд каналов писали про звуки взрывов в Новомосковске. По информации SHOT, жители слышали от 5 до 8 взрывов над городом.
"В небе сверкают вспышки в некоторых районах города. По предварительным данным, сработала система ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги", - говорилось в публикации.
Вскоре очевидцы стали утверждать, что неизвестные дроны атаковали химическое предприятие "Азот". После атаки там начался пожар, а в соцсетях появились фото.
Официальных комментариев по поводу последствий пока не было.
Вторая атака за 2 недели
Напомним, утром 24 мая химическое предприятие "Азот" тоже атаковали дроны. На объекте тоже фиксировали пожар.
Перед этим глава региона сообщил, что в городе было атаковано предприятие, поврежден трубопровод с природным газом и трое человек пострадали.
"Жителей села Грицово, которое находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината "Азот" в Новомосковске Тульской области, эвакуируют", - говорилось в публикации.
Утром глава Центра противодействия информации Андрей Коваленко сообщил, что удар пришелся на возможный для военной промышленности объект. В частности, предприятие производит несколько химических веществ, которые могут использоваться в военных целях. Среди таких:
- аммиачная селитра - компонент для взрывчатых веществ;
- метанол - сырье для изготовления ракетного топлива;
- аргон - газ, который используют в металлургии для сварки и термообработки металлов, применяемых в оборонной промышленности.
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