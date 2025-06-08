Тульскую область РФ атаковали дроны: в районе химкомбината "Азот" возник пожар

В ночь с 7 на 8 июня в Новомосковске Тульской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных БпЛА, после чего начался пожар на химпроизводстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно публикациям, примерно в 23:35 ряд каналов писали про звуки взрывов в Новомосковске. По информации SHOT, жители слышали от 5 до 8 взрывов над городом.

"В небе сверкают вспышки в некоторых районах города. По предварительным данным, сработала система ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги", - говорилось в публикации.

Вскоре очевидцы стали утверждать, что неизвестные дроны атаковали химическое предприятие "Азот". После атаки там начался пожар, а в соцсетях появились фото.

Официальных комментариев по поводу последствий пока не было.