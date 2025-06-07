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Украину масштабно атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Суббота 07 июня 2025 23:17
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Украину масштабно атакуют российские "Шахеды": где риск ударов Фото: российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Полтавская ОВА)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первый беспилотник был обнаружен в Николаевской области около 21:40, он направлялся на север в сторону Кривого Рога.

В 22:08 военные сообщили, что вражеские БПЛА двигались в Николаевской области, пересекали реку Днепр вблизи Берислава.

В 22:39 группа дронов двигалась в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

В 22:53 вражеские беспилотники двигались на север в направлении Кировоградской области, западнее Кривого Рога.

В 23:43 военные сообщили о вхождении группы ударных БПЛА в Харьковскую и Сумскую области.

Кроме того, вражеские дроны двигались:

  • на севере Николаевской области в направлении Кировоградской области;
  • новая группа на границе Херсонской и Николаевской областей, движение на север.

В 23:58 Воздушные силы сообщили о движении новой группы ударных БПЛА на востоке Харьковской области, курс на запад.

В 00:17 был обнаружен ударный беспилотник на юге Винницкой области.

В 00:20 вражеские дроны двигались:

  • две группы в центре и на западе Харьковской области, курс на запад;
  • еще одна группа на границе Николаевской и Кировоградской областей.

По состоянию на 00:17 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину масштабно атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где риск ударов

Воздушные удары россиян

Днем в субботу, 7 июня, российские террористы ударили управляемыми авиабомбами по двум районам Харькова. В результате атаки погибла женщина, были повреждены детская железная дорога, жилые дома и хозяйственные постройки.

Добавим, что минувшей ночью агрессор обстрелял Харьков управляемыми авиабомбами, ракетой и "Шахедами". В городе прогремело более 50 взрывов, зафиксированы многочисленные разрушения. Есть погибшие и раненые.

Также днем в субботу россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой области, погибли как минимум три человека.

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