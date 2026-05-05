Самолет Бе-12 и катера оккупантов в Крыму стали "добычей" ГУР (видео)

17:56 05.05.2026 Вт
2 мин
Отдельно зафиксирована попытка противодействия со стороны российских сил
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" провело очередную операцию в временно оккупированном Крыму, в ходе которой были поражены объекты российских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГУР Минобороны Украины в сети Telegram.

Операции ГУР в Крыму

Специалисты подразделения "Призраки" продолжают системные действия, направленные на поражение военных объектов России на территории временно оккупированного Крыма.

В рамках одной из операций, проведенной в апреле 2026 года, были атакованы цели, связанные с морской, десантной и авиационной составляющей противника.

Пораженные цели

В результате операции выведены из строя несколько объектов:

  • три десантно-штурмовых катера проекта 05060;
  • судно обеспечения российских сил;
  • ангар для хранения катеров указанного проекта;
  • противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка".

Инцидент во время операции

Отдельно отмечается эпизод, связанный с попыткой противодействия со стороны российских сил.

В ходе выполнения задания подразделение уклонилось от применения переносного зенитного ракетного комплекса, после чего операция была продолжена без изменений плана.

Значение операции

По данным украинской стороны, такие действия направлены на постепенное ослабление военного потенциала российских сил в регионе, включая морскую инфраструктуру и авиационные средства.

Напоминаем, что сокращение объемов экспорта российской нефти эксперты объясняют повреждениями и сбоями в работе ключевых логистических объектов на балтийском направлении.

Отметим, что в течение 3 мая и в ночь на 4 мая подразделения Сил обороны Украины провели ряд ударов по объектам российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях.

