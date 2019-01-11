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У ДСНС повідомили подробиці вибуху на шахті в Дніпропетровській області

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 11:26
У ДСНС повідомили подробиці вибуху на шахті в Дніпропетровській області
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок вибуху постраждали 5 осіб

Внаслідок вибуху на шахті під Павлоградом (Дніпропетровська область) 10 січня 2019 року постраждали 5 осіб, загалом на момент вибуху на дільниці знаходилось 15 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вчора після 21 години рятувальники отримали повідомлення про спалах метану на шахті "Герої Космосу" по вулиці Шахтарська селища Вербки Павлоградського району.

"На ділянці 1130 лави, на горизонті близько 400 метрів стався спалах метану з послідуючим горінням. На момент спалаху на дільниці знаходилось 15 чоловік з яких 5 постраждало, отримали опіки, госпіталізовані (3 чоловіка реанімація - стан стабільно важкий, 2 чоловіка хірургія - стан середнього ступеня важкості). З шахти виведені всі робітники в кількості 182 чоловіка.", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники проводяться роботи по ізоляції дільниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 січня у підсобному приміщенні шахти "Котляревського" у Покровському районі Донецької області сталася пожежа.

Також повідомлялося, що на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі сталася аварія, у результаті якої один гірняк загинув, а інший - постраждав. 

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