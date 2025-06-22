"Лисьи норы" вместо фортификаций. Сырский раскрыл, что диктует изменения в тактике обороны

С ходом войны Вооруженные силы Украины изменили подход к тактике обороны. Теперь вместо больших фортификаций строят меньшие группы окопов, так называемые "лисьи норы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

"Видение целесообразности тех или иных фортификационных сооружений изменилось. В начале полномасштабной российской агрессии строились огромные опорные пункты, батальонные районы обороны Как показал опыт Бахмута, в таком виде они потеряли свою актуальность", - сказал Сырский.

ВСУ перешли к ротным опорным пунктам, затем - к взводным. Теперь наиболее эффективная позиция - максимум на отделение. Как отметил главком ВСУ, в основном это группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель.

"Конечно, все укрытия и фортификационные сооружения должны иметь антидроновую защиту. Таково требование сегодняшнего дня. Ходы сообщения должны быть закрыты, чтобы защитить от поражения и наших солдат, и пилотов беспилотных систем", - отметил главнокомандующий.

Развитие дронов диктует изменения и в тактике применения войск, и в требованиях к фортификации. Если раньше все фортификационные сооружения строились с целью недопущения продвижения противника, в том числе на открытой местности, где враг мог применить большое количество бронетехники, то теперь подходы изменились.

Теперь все строится вокруг посадок, лесополос, которые имеют лучшие маскировочные свойства, участки минирования, противотанковые рвы, другие препятствия.

"То есть, с одной стороны, имеем дело с развитием технологий, а с другой стороны - работают старые проверенные средства. Я хочу подчеркнуть, что любое укрепление действительно эффективно только тогда, когда оно занято нашими войсками. Если же в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно - например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата, - конечно, это укрепление не играет свою роль", - пояснил Сырский.

Главком напомнил, что существует три линии обороны. Первая - на переднем крае, солдаты зарываются и фактически самостоятельно оборудуют для себя позиции саперными лопатами. Первая линия готовится войсками непосредственно в ходе боевых действий.

Вторая линия готовится, как правило, инженерными подразделениями Вооруженных сил и Государственной специальной службой транспорта, совместно с гражданскими организациями.

"И третья линия, капитальная, строится областными военными администрациями. Есть много вопросов, качественная или некачественная", - добавил Сырский.

Справка

Ключевая задача линий обороны с помощью фортификаций, антидронових коридоров и минно-взрывных заграждений максимально защитить людей, боевую технику и боеприпасы, остановить продвижение превосходящих сил российских захватчиков.

Украина не имеет достаточно личного состава, чтобы закрыть весь периметр границы с РФ. То есть фортификации сооружаются с учетом возможностей и реальных обстоятельств современной войны.