В шаге от врага: репортаж из Сумщины, где люди выживают под КАБами

Что происходит в Сумах и приграничье с Россией, как местные спасаются от вражеских дронтов и КАБов, едут ли люди из области и что говорят о войне, – в репортаже РБК-Украина.

Россия планировала наступление на Сумы еще летом прошлого года, но украинские защитники опередили захватчика и зашли на территорию Курской области. Уже почти год продолжаются жестокие бои на северном фронте. Враг подступает ближе и ежедневно терроризирует мирное население от приграничья и до самого областного центра. По данным DeepState, от крайней точки линии соприкосновения до Сум осталось чуть больше 20 километров.

Дорога под ударами БПЛА и КАБами

Утро. Центр Сум. Мы отправляемся на север, наша дорога – это бывший рейсовый маршрут в Белополье. Именно здесь в мае россияне ударили по автобусу "Ланцетом", из-за чего погибли 9 человек. Местные дороги из-за постоянной угрозы оснащают антидроновими сетками, которые затрудняют аэроразведку противника и защищают от атак.

Заехали в Белополье и сразу ищем место, где спрятать машину. В небе постоянно летают вражеские БПЛА, которые, впрочем, не являются самой страшной угрозой. Только мы вышли из авто – к нам подбежал мужчина и сказал срочно двигаться в укрытие из-за пусков КАБов.

В Белополье в небе постоянно летают вражеские БПЛА, есть постоянная угроза пуска КАБов, говорят местные жители (фото: РБК-Украина)

Возле подъезда встречаем группу женщин – работниц благоустройства. Несмотря на постоянную тревогу и риски атаки с воздуха, наши собеседницы сохраняют оптимизм и говорят, что уезжать из родного города не планируют.

"Мы здесь родились, мы здесь живем. Надо работать, чтобы было чистенько, чтобы было красиво. Украшаем клумбы. Наступит в Украине мир, и все будет хорошо. Украина победит. Иначе быть не может", – говорит одна из женщин.

Между работой женщины прячутся в подвалах. Объясняют, что прилетает здесь каждый день и по самому городу, и по окрестным селам. Постоянно слышен гул и свист различных боеприпасов.

В обычном подвале многоэтажки видим импровизированное укрытие. Люди не только защищают себя, но и заботятся о своих любимцах, даже котам здесь обустроены миски с водой.

Множество жилых домов разрушено (фото: РБК-Украина)

Подземная администрация

Подвалы здесь используют не только как укрытие. На границе с врагом приходится всю работу переносить тоже в подземелье, потому что в админзданиях опасно. Спускаемся в подвальное помещение, где работает городской совет. Несколько минут темноты и вокруг открывается целая подземная администрация. Работники живо стучат пальцами по клавиатурам компьютеров. Каждый занимается своей работой.

В конце комнаты рабочее место главы общины – Юрия Зарко. За время войны мы уже видимся не впервые. Работа в громаде, несмотря на тяжелую ситуацию, продолжает кипеть. Именно в это время Юрий Васильевич отслеживал направление обстрелов. Он лично ведет телеграмм-канал, где сообщает жителям громады об опасности.

"У меня телеграмм-канал, и я пишу, и мой сын. Мне легче это делать. Я отслеживаю, что КАБ летит, это 5-6 минут. И люди сразу прячутся. У них очень высокое доверие к этому каналу. Если мы пишем, то значит летит", – рассказывает Юрий.

На стенах подземного помещения развешаны детские рисунки. Часть из них нарисовали местные дети, а также прислали свои работы малыши со всей страны, которые хотели поддержать защитников. В уголке стоят игрушки, раньше работники могли с собой брать детей на работу, но сейчас они уже эвакуированы из города.

Глава громады Юрий Васильевич ведет телеграм-канал, где сообщает жителям громады об опасности (фото: РБК-Украина)

"У нас официально детей нет в громаде. Когда стало непосредственно опасно, начали вывозить. Только иногда могут возвращаться с детьми забрать вещи и все", – говорит глава громады.

Ежедневно на границе происходит эвакуация, приезжают представители различных организаций и благотворительных фондов. Для этого также создали отдельный телеграмм-канал, в котором местные могут писать о желаемом дне выезда, а также найти новое жилье или работу.

"Предложений много: кто жилье предлагает, кто скот поможет вывезти. Даже есть варианты работы, чтобы человек сразу мог зарабатывать", – рассказывает Юрий.

Вместе с Юрием Васильевичем прогуливаемся к центральной площади города. К счастью, идет дождь, поэтому дронов в небе нет. Очень часто вражеские БПЛА поражают именно гражданское население. Юрий Васильевич вспоминает недавнюю трагедию.

"Люди утром возвращались на Сумы, как раз этот автобус попал под атаку "Ланцета". Было 9 погибших, 7 раненых. Ежедневно курсировал этот автобус, а также на Шостку, Глухов, Путивль. Сейчас, к большому сожалению, именно из-за этого события намного уменьшилось количество рейсов, поэтому стало большей проблемой для людей выехать, в том числе в Сумы. А потребность есть большая. Здесь банки не работают, в магазине только минимальный ассортимент. Слава Богу, еще аптеки некоторые работают", – рассказывает он.

В центре расположена большая белая арка, фонтан и беседка. Ранее здесь висели китайские фонарики, которые добавляли особой атмосферы в вечернее время. Глава города в телефоне хранит фотографии городка до войны. Здесь были ярмарки, красивые зоны для отдыха, кипела жизнь. Было много планов на развитие Белополья. Несмотря на ныне сложную ситуацию, глава громады все же верит, что война закончится и все удастся восстановить еще лучше.

В центре расположена большая белая арка, фонтан и беседка. Когда-то здесь было много планов на жизнь (фото: РБК-Украина)

Жизнь в руинах без связи и электричества

Еще один наш собеседник – тоже Юрий – родом из Белополья, но с семьей уже перебрался в Сумы. Каждую неделю он возвращается, чтобы привезти продукты и свежую прессу. Газеты для многих местных здесь едва ли не единственная связь с внешним миром. Во многих частях города почти не ловит связь и интернет. Из-за постоянных обстрелов исчезает электроэнергия. Поэтому газеты становятся настоящим спасением.

В автомобиле у Юрия устройство для отслеживания дронов. Время от времени аппарат издает пронзительный звук – это означает, что рядом где-то может быть БПЛА.

"Газеты развожу. Там, кстати, пачка лежит. Свежая, еще субботняя. Я во вторник приезжал, но начался артиллерийский обстрел и я понимал, что, видимо, ничего не получится. И продукты вожу, потому что в магазины все не доставляют. Кто не боится, те доставку делают. Но многие отказались", – рассказывает Юрий.

Город подвергается постоянным обстрелам. Россияне сбрасывают сюда авиабомбы, бьют из артиллерии, дронов, реактивных систем. Пытаются уничтожить дома, инфраструктуру, мосты.

"Они били по мосту. Хотя, скажу, если бы действительно мост разбили, то с логистикой было бы печально. Они хотели уничтожить мост, чтобы перерезать логистику", – убежден он.

Житель Белополья Юрий, привозит продукты и газеты местным (фото: РБК-Украина)

Воронки на улицах больше человеческого роста. Старые деревянные дома расколоты пополам. Рядом – обгоревший дом, разрушенный от взрыва.

"Здесь бабушка одна жила. Сгорело все. Там еще стоял, говорят, газовый баллон. А граната упала на дом, она начала гореть. Дошло до баллона – взорвалось", – рассказывает местный.

Многие улицы города превратились в руины. Кое-где на развалинах видно оставленные вещи, которые уже не нужны хозяевам. А в некоторых домах и вообще уже хозяев нет - кто-то уехал навсегда, кто-то погиб.

"Нас и бомбят, и авиаобстрелы, и КАБы, и ФАБы. Очень работает артиллерия, РСЗО. Нам страшно, но деваться некуда. Мы здесь работаем, мы местные, мы бережем свое место. Конечно, людей вообще стало меньше, но большинство все-таки возвращаются сюда. В основном день они здесь находятся и значительная часть едет ночевать где-то. Но основная масса людей берегут свои хозяйства, потому что все это очень дорого, наживалось оно годами", – рассказывает местная жительница.

Воронки на улицах больше человеческого роста (фото: РБК-Украина)

Те, кто остался в городке, искренне верят, что украинские силы выстоят, а они смогут восстановить все и продолжить свою жизнь в Белополье. "Мы не можем где-то на чужбине. Мы не надеемся, что нам кто-то что-то подарит. А знаете, свои стены теплее, роднее. Большой фактор в том, что это собственное домохозяйство у многих, которое позволяет выжить, когда нет вообще нигде ничего", – говорит женщина.

Сумы. 20 км до фронта

Полчаса дороги и мы уже въезжаем в Сумы. Убраны улицы, работают магазины, кафе. Люди прогуливаются по городу. Сразу даже и не скажешь, что всего в 20 с лишним километрах отсюда идут тяжелые бои. Война о себе напоминает постоянными глухими звуками взрывов, которые долетают с фронта.

Центр города помнит о трагедии, которая произошла здесь 13 мая. Россияне в Вербное воскресенье запустили две корейские баллистические ракеты с кассетным зарядом, что привело к большому количеству жертв среди местных. Враг попал тогда в здание Сумского национального университета. За разрушенными стенами видны аудитории, столы, вещи. Следы преступления здесь даже на земле. Асфальт усеян маленькими воронками от кассетного заряда.

Место прилета традиционно стало мемориалом. Сюда люди сносят цветы и игрушки, чтобы почтить тех, чью жизнь забрала Россия.

На место трагедии люди продолжают нести цветы (фото: РБК-Украина)

На улице к нам подошла бабушка, по странному совпадению оказалось, что она сама из Белополья. Но из-за тяжелой ситуации была вынуждена уехать в Сумы. Хотя в городок время от времени возвращалась, чтобы посадить и обработать огород.

"Ездила пополола и вернулась обратно. Но сколько людей осталось без ничего, жаль животных, которые там остались. Во многих селах люди все выехали, бедные люди. И зданий нет, ничего", – рассказывает бабушка.

Разрушенный корпус Сумского государственного университета (фото: РБК-Украина)

Во время разговора у бабушки наворачиваются слезы. Сейчас она совсем одна в этом городе. Внук и зять на войне. А ей дали приют неравнодушные люди. В конце разговора обнимаемся. Горе объединяет, и даже такая небольшая поддержка очень важна.

В Сумах настроения у людей совсем разные. Утром из многоэтажки выезжала целая семья, упаковав в коробки всю свою жизнь. Многие из тех, кто переехал сюда из приграничных районов, уже ищут жилье в более безопасных местах. Но большинство выезжать не планируют. Верят, что Сумы выстоят.

"Конечно, очень тревожно. Я почти на 100% уверена, что Сумы не захватят и наши ВСУ не дадут, и мы не дадим. А вот то, что они будут, как и делают сейчас, гражданскую инфраструктуру бомбить, людей, дома, вот это самое страшное. И особенно за детей страшно. Здесь тревога все время. Особенно вечером, как только вечереет так и начинаются, все взрывы слышны. Но Сумы будут стоять до последнего. Все будет хорошо!", – с уверенностью говорит жительница Сум.